Leder af De Gule Veste anholdt for ulovlige demonstrationer Manden bag flere store demonstrationer mod Emmanuel Macron er også sigtet for ulovlig våbenbesiddelse.

En af de primære ledere af de franske demonstranter, der er kendt som De Gule Veste, er blevet anholdt i Paris.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, der citerer flere franske medier.

Eric Drouet, der anses for at være en af de centrale bagmænd bag de demonstrationer, der i ugevis har fyldt franske byer op med titusindvis af vrede borgere, har angiveligt forsøgt at organisere nye demonstrationer uden offentlig tilladelse.

Derudover er han i forvejen sigtet for at være i besiddelse af et ulovligt skydevåben.

Drouet blev anholdt foran en McDonalds-restaurant nær Champs-Elysees i det centrale Paris, hvor en større gruppe mennesker protesterede.

De Gule Veste er opstået som en reaktion på en række reformforslag fra den franske præsident, Emmanuel Macron. Særligt en række foreslåede afgiftsstigninger på benzin og forbrugsvarer fik i slutningen af 2018 folk på gaderne i protest.

Demonstrationerne har dog udviklet sig til at kritisere bredere økonomisk ulighed og præsidentens påståede erhvervsvenlige politik.

En række af demonstrationerne førte dog voldsomme sammenstød mellem demonstranter og politi. To mennesker har indtil nu mistede livet, og 750 er blevet kvæstet. Blandt dem 136 politifolk.

Macrons popularitet i Frankrig er styrtdykket, siden han igangsatte sit reformprogram. Som reaktion på de massive demonstrationer har han siden droppet de planlagte afgiftsstigninger.

Den franske venstrefløjsleder Jean-Luc Mélenchon tweetede umiddelbart efter anholdelsen af Drouet, at Macron er ude i 'decideret magtmisbrug' i et forsøg på at stoppe nye demonstrationer.

»Igen er Eric Drouet blevet anholdt. Hvorfor? Det er magtmisbrug. Et politiseret politi, der målrettet chikanerer lederne af De Gule Veste«, lød det fra en af Macrons væsentligste kritikere.

Macron har forsøgt at imødekomme demonstranterne med løfter om flere penge til lavindkomstgrupper og skattelettelser til pensionister.

I de sidste par uger har færre deltaget i demonstrationerne, der dog stadig fortsætter i flere større byer.

