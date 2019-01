Ny opgørelse fra nazitiden: Tyskerne myrdede løs i langt højere tempo, end vi har troet

Cirka 15.000 menneskeliv. Hver dag.

Så mange slog tyskerne ihjel i deres dødslejre i det besatte Polen under Anden Verdenskrig, viser en ny gennemgang af jødeudryddelserne. Den afslører, at der - da det gik værst til - blev myrdet over dobbelt så mange dagligt som hidtil antaget.

I en intens tremåneders-periode under den såkaldte Operation Reinhard i 1942 blev over 1,43 millioner mennesker dræbt. Det svarer til noget nær 25 procent af samtlige jødiske dødsofre under hele krigen, konkluderer en forsker, der offentliggør sin undersøgelse i det videnskabelige tidsskrift Science Advances.

Professor Lewi Stone fra fra det israelske Tel Aviv Universitet og det australske RMIT Universitet i Melbourne har set nærmere på tyskernes bestræbelser på at nå målet om at udrydde de jødiske befolkninger i Tyskland og de besatte nabolande.

Afslørende jernbaneregistre

Under kodenavnet Einsatz Reinhard gik de i gang med at slå alle polske jøder ihjel i de mange dødslejre, de havde oprettet til formålet. Det skete på ordre fra Hitler, der var utilfreds med det, han anså for at være et for langsomt tempo i massemordene.

Der var dage, hvor der kom tre transporter. Der var dage, hvor der var over 50 godsvogne i hver transport. Der kom transporter syv dage om ugen. Rudolf Reder

Stone har analyseret data fra 480 jernbanetransporter fra byer og jødiske ghettoer over alt i Polen til dødslejrene i Sobibor, Treblinka og Belzec og har ud fra de tal regnet sig frem til, hvor mange drab, tyskerne nåede hver dag.

Tyskerne selv var meget nøjeregnende med ikke at notere for meget om massemordene og slettede også materiale frem mod krigens slutning for at undgå afsløringer af ugerningerne. Ikke mange ofre overlevede at blive sendt til lejrene og dermed kunne kun ganske få vidne mod de tyske krigsforbrydere.

Foto: Sub/AP Blandt tyskernes ofre var børn som disse, der blev fundet af sovjetiske soldater, da tyskerne blev tvunget væk fra Auschwitz.

Blandt tyskernes ofre var børn som disse, der blev fundet af sovjetiske soldater, da tyskerne blev tvunget væk fra Auschwitz. Foto: Sub/AP

De tyske jernbaner, Deutsche Reichsbahn, stillede sine 1,4 milloner ansatte til rådighed for projektet, konkluderer Lewi Stone. Det betød, at transporterne i tætpakkede godsvogne kunne køre efter en stram køreplan, og målene kunne opfyldes.

Tog på tog kom med mennesker, der skulle myrdes

I eftersommeren 1942 blev omtrent en halv million mennesker slået ihjel hver måned, enten i gaskamrene eller ved at blive myrdet af skud foran massegravene. På 92 dage fik tyskerne på den måde slået mindst 1,32 millioner mennesker ihjel, da drabsmaskinen kørte i højeste gear.

En overlevende fra Belzec, Rudolf Reder, har ifølge Lewi Stone beskrevet effektiviteten:

»I løbet af de tre måneder så jeg hver dag en transport med 50 godsvogne med 100 mennesker i hver. Der kom også et hver aften. De blev fragtet i kvælende vogne uden mad eller vand. Mindst 10.000 blev slået ihjel hvert døgn. Der var dage, hvor der kom tre transporter. Der var dage, hvor der var over 50 godsvogne i hver transport. Der kom transporter syv dage om ugen«.

I Treblinka ankom tre-fire transporter hver dag.

Og kun et halvt hundrede i alt slap levende fra hver af de værste lejre, fremgår det.

Takket være den målrettede tyske indsats fik de slået 99,99 procent af fangerne i deres dødslejre ihjel og myrdet omkring 94 procent af jøderne i det besatte Polen.