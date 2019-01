Efter flere års iskoldt forhold: Løkke rejser senere i denne måned til Indien i diplomatisk gennembrud

Indiens premierminister, Narendra Modi, skal mødes med Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, efter at forholdet mellem de to lande i flere år har været iskoldt.

En politisk normalisering af forholdet mellem Danmark og Indien er tilsyneladende på vej, efter at den indiske premierminister Narendra Modi har inviteret den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et to dages besøg i Indien senere i denne måned.

Politiken erfarer fra flere diplomatiske kilder, at Løkke om eftermiddagen 18. januar skal mødes separat med den indiske premierminister i forbindelse med en stor erhvervskonference i den indiske delstat Gujarat. Her vil Løkke også være leder af en dansk erhvervsdelegation med deltagelse af store kendte danske virksomheder. Dagen efter rejser Løkke videre til hovedstaden New Delhi, hvor Danmark er ved at åbne en ny ambassade og et kulturinstitut.

Rejsen markerer et gennembrud, der kan gøre det nemmere for Danmark at optræde på den internationale scene.

Niels Holck-sagen gjorde Indien rasende

Forholdet mellem Danmark og Indien har i årevis været dårligt som følge af sagen om den danske våbensmugler Niels Holck. Han medvirkede i 1995 til at kaste våben ned til oprørere i den indiske delstat Vestbengalen, og siden 2002 har Indien to gange krævet ham udleveret. Det har Danmark foreløbig afvist, fordi Østre Landsret i 2011 fandt, at der var risiko for, at han i Indien ville blive udsat for tortur.

Afvisningen gjorde Indien rasende, hvilket førte til, at Indien i en lang periode lagde Danmark på is. Men de seneste to-tre år er forholdet langsomt blevet bedre. Danske virksomheder har kunnet investere og udvide i Indien, og flere ministre har været på besøg i Delhi.

Alligevel har det været et problem for Danmark, at der ikke har været kontakter mellem de to lande på det højeste politiske niveau, idet Indien snart overhaler Kina som verdens mest befolkningsrige land og derudover har kurs mod at blive verdens næststørste økonomi inden for nogle år.

Samtidig er det for Danmark en selvstændig udenrigspolitisk prioritet at have et tæt samarbejde med de store vækstøkonomier i Asien.

Indisk åbning

Den første store åbning fra indisk side kom i april sidste år, hvor den indiske premierminister Narendra Modi accepterede at holde et kort møde på tomandshånd med Lars Løkke Rasmussen under en konference i Stockholm.

Det er ifølge diplomatiske kilder i høj grad resultaterne af dette møde, der har ført til, at Lars Løkke Rasmussen nu er blevet inviteret til Indien.

Vurderingen blandt diplomater er, at det har hjulpet på processen, at Danmark og Indien har kunnet blive enige om at holde Niels Holck-sagen og det politisk-økonomiske samarbejde i to forskellige spor.

Det er Rigsadvokaten, der fra dansk side nu kører Niels Holck-sagen, mens de politiske og økonomiske relationer med Indien varetages af primært stats- og udenrigsministeriet.

Derudover har det også hjulpet, at den indiske regering angiveligt er oprigtigt interesseret i danske kernekompetencer som fødevarer, bæredygtig byudvikling og fødevarer.

Der skal senere i år være valg i Indien, hvor premierminister Narendra Modi er under pres, fordi han ikke har kunnet leve op til sine tidligere valgløfter om at skaffe flere i arbejde og forbedre den indiske økonomi.

Derfor kan en forklaring på hans invitation til Lars Løkke Rasmussen være, at danske virksomheder kan være med til at skaffe nogle af de resultater, som han har lovet til sine vælgere.

Den udlægning bestyrkes af, at Danmark med Lars Løkke Rasmussen i spidsen er inviteret til at deltage i den store erhvervskonference i delstaten Gujarat som såkaldt partnerland, hvilket signalerer, at Danmark er et af de lande, som Indien i særlig grad gerne vil samarbejde med.