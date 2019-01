Tyskland udsat for historisk stort hackerangreb

Feriefotos, regninger og telefonnumre til politikere er offentliggjort på Twitter - Rusland mistænkes for at stå bag forbrydelsen.

Telefonnumre, fotos fra ferier, private mails og meddelelser og kopier af id-kort fra hundredvis af tyske politikere med så prominente ofre som kansler Angela Merkel og forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier er hacket og lagt ud på Twitter.

Hackere har spredt data om tyske politikere

På et pressemøde i går advarede en talskvinde for den tyske regering, Martina Fietz om, at der kan være forfalskede data i det offentliggjorde materiale.

»Vi tager sagen meget, meget alvorligt«, understregede hun.

I december hyggede profilen @_0rbit sig igennem december med hver dag som en slags julekalender at offentliggøre et væld af personlige oplysninger fra politikere, journalister, tv-værter og offentligt kendte musikere. Blandt de over 1000 informationer, der er delt, er Angela Merkels mail-adresse, adskillige mails til og fra kansleren og hendes talsmand, Steffen Seibert.

Ingen følsomme informationer fra den tyske regering eller forsvaret er tilsyneladende blevet distribueret på det sociale medie i det, der allerede er udråbt til at være det største hackerangreb nogensinde i Tyskland, meddeler efterretningstjenesten for informationsteknik, BSI. Sammen med det tyske efterretningsvæsen og kriminalpolitiet efterforsker BSI angrebet.

Efterretningstjenesten i Tyskland har ifølge avisen Bild bedt sine amerikanske kolleger i NSA om hjælp til opklaringen af forbrydelsen. Sidste år oplyste efterretningstjenesten BfV at den russiske hackergruppe, kaldet ’Snake’, havde hacket til data fra og om flere tyske politikere.

Selv om @_0rbit har 18.000 følgere på Twitter blev det enorme angreb først opdaget i denne uge. Profilen, som havde døbt sig selv ’G0d’, blev åbnet i midten af 2017. Efterretningstjenesten har sporet profilen til Hamburg. De fleste af følgerne på den nu nedlagte profil antages at være såkaldte bots, netrobotter.

»Hackerne ville skade vores tillid til demokratiet og vore institutioner - det er et meget alvorligt angreb«, sagde den tyske justitsminister, Katarina Barley, i en udtalelse i går.

Hvordan og hvor hackerne har fundet oplysningerne er endnu uklart. Tilsyneladende er de fleste data hentet ud fra mail-programmet Microsoft Outlook. Hackerangrebene fandt sted frem til oktober sidste år, mens det er uvist, hvornår aktionen begyndte.

Tysk regering venter russisk hacker-afsløring inden valg

Alle partier i det tyske parlament, Forbundsdagen, er hacket, undtaget det højrenationale Alternative für Deutschland.

Mistanken retter sig i første omgang mod russiske hackere, der tidligere har hacket sig ind i Forbundsdagens netsystem, men også højreekstreme miljøer kan stå bag den storstilede aktion.