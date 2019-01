Tyskland arbejder sammen med Irland for at stoppe datalæk Hamburg har bedt Twitter om at slette links til platforme, hvor lækkede data ligger. Men får ikke svar.

Myndighederne i Hamburg oplyser, at de arbejder sammen med Irlands databeskyttelse for at stoppe, at tyske politikere får spredt deres data via Twitter. Den tyske bystats datamyndigheder siger, at den twitterkonto, der har været brugt til at sprede dataoplysningerne, er blevet slettet. Men Twitter har ikke svaret på Hamburgs krav om at slette en liste af links til andre platforme, hvor de lækkede data ligger. Ifølge Hamburg kan omfanget af de lækkede data være enormt. Der skal blandt andet være stjålet data fra forbundskansler Angela Merkel. ritzau