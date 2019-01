Politimand mister livet ved desarmering af bombe i Egypten

En politibetjent mistede lørdag livet i en eksplosion i Egypten, da han forsøgte at desarmere en bombe fundet ved en kirke.

Det oplyser egyptisk stats-tv ifølge nyhedsbureauet AFP.

Eksplosionen skete, da sikkerhedsfolk forsøgte at demontere en eksplosiv enhed, der var blevet fundet ved en kirke i Nasr i udkanten af Kairo.

Ud over den dræbte er to politimænd og en tredje person kommet til skade.

Ulykken sker, to dage før flere kristne egyptere fejrer koptisk jul 7. januar.

Egyptiske sikkerhedsstyrker har øget deres tilstedeværelse uden for kirker og andre hellige kristne steder forud for nytår og koptisk jul.

De koptiske kristne i Egypten udgør cirka ti procent af landets indbyggere.

De har længe klaget over at blive diskrimineret og er flere gange blevet angrebet af islamitiske militante, der anser dem for at være vantro.

I november sidste år dræbte militante syv personer, der var på vej hjem fra en koptisk dåb cirka 260 kilometer fra Kairo.

Der er lørdag aften ingen, der har taget skylden for bomben.

