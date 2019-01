Analyse. Ingen i det amerikanske regeringsapparat ønsker en solid betonmur. Ved at omdøbe den til 'stålbarriere', håber præsidenten at få demokraterne til at hoste op med pengene. Indtil videre uden held. Nu overvejer Trump at erklære nødretsituation.

Presset Trump svinger mellem trusler og tilbud for at få bygget sin mur:

FOR ABONNENTER

Under valgkampen i 2016 gjorde Donald Trump det til et fast højdepunkt på sine valgmøder at tale om den høje »smukke« mur, han ville bygge på USA’s grænse til Mexico. Det skulle være en »rigtig mur«, 1.600 kilometer lang, og Mexico ville komme til at betale for det hele.