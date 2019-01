209 britiske parlamentarikere vil udelukke hårdt brexit

Over 200 medlemmer af det britiske parlament fra forskellige politiske partier har underskrevet et brev til premierminister Theresa May. Her opfordres hun til at udelukke et hårdt brexit - en britisk udtræden af EU uden en aftale om de fremtidige relationer.

Den store gruppe på 209 parlamentarikere, der både omfatter modstandere og tilhængere af EU, er tirsdag inviteret til drøftelser med premierministeren.

Den tidligere konservative minister Caroline Spelman, som har organiseret aktionen sammen med Jack Dromey fra arbejderpartiet Labour, siger, at et hårdt brexit vil koste arbejdspladser.

»Vi har fået positive tilkendegivelser fra folk over hele landet over for dette initiativ«, siger Caroline Spelman til BBC.

Ifølge Caroline Spelman er det vigtigt at få en platform, hvor man kan få skabt stabilitet og arbejde for bedre betingelser.

»Det er vigtigt, at vi ikke kommer til at falde ud over afgrunden uden en aftale«, betoner hun over for BBC.

Brevet til May kommer en uge før parlamentet ifølge BBC skal stemme om den brexitaftale, som Mays regering har forhandlet på plads med EU.

Måling viser lav opbakning til Mays brexitaftale

BBC citerede mandag regeringskilder i London for, at May vil holde brexitafstemningen i parlamentet næste tirsdag - den 15. januar. Underhuset skulle have stemt om brexitaftalen tilbage i december.

Afstemningen blev dog udskudt, da May måtte indse, at den stod til at blive stemt ned.

En ny meningsmåling fra analyseinstituttet ORB viste mandag ifølge Reuters, at kun 18 procent af briterne mener, at May har fået den rigtige brexitaftale på plads.

Til et spørgsmål om, hvorvidt May har sikret den rigtige aftale, svarer 59 procent, at de er uenige, mens 21 procent siger, at de ikke ved det. 18 procent erklærer sig enige i udsagnet.

Det er den hidtil laveste opbakning i denne meningsmåling, som har fuldt udviklingen blandt vælgerne siden 2016.

Målingen har været udført hver måned siden slutningen af 2016. Den bliver foretaget blandt 2000 voksne i Storbritannien.

ritzau