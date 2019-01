Erdogan roser Trump for tilbagetrækning fra Syrien

Det er den helt rigtige beslutning, at USA's præsident, Donald Trump, vil trække amerikanske soldater ud af Syrien.

Det siger Recep Tayyip Erdogan, Tyrkiets præsident, i et interview med The New York Times.

Ifølge ham er den oprindelige mission i Syrien - nedkæmpelsen af den islamistiske bevægelse Islamisk Stat (IS) - nemlig gennemført.

»Militært set er den såkaldte Islamiske Stat besejret i Syrien. Men en militær sejr er bare det første skridt«, siger præsidenten.

I samme åndedræt kritiserer Erdogan dog samtidig den amerikanskledede koalition i Syrien for voldsomme luftbombardementer.

»Man har ramt mål uden hensyn til civile tab. Vi har brugt andre metoder«.

I interviewet fremlægger den tyrkiske præsident sit forslag til en plan for udviklingen i Syrien, når borgerkrigen er overstået.

»Første skridt er at oprette en stabiliseringsstyrke, der omfatter alle medlemmer af det syriske samfund. Kun en mangfoldig militærenhed kan skabe tryghed i Syrien«, siger Erdogan.

Tyrkiet vil have større kontrol

USA har tøvet med at melde klart ud, hvornår de amerikanske tropper trækkes tilbage. I sidste uge udtalte Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, at man havde visse betingelser til særligt Tyrkiet.

Tyrkiet skal sikre, at 'de syriske oppositionsstyrker, der har kæmpet sammen med os, ikke bringes i fare', påpegede han blandt andet.

USA har i kampen mod Islamisk Stat allieret sig med særligt den kurdiske milits YPG i det nordlige Syrien.

Tyrkiet hævder, at YPG arbejder sammen med den tyrkisk-kurdiske organisation PKK, der i Ankara regnes som en terrororganisation.

Til The New York Times siger Erdogan, at han 'ikke har noget udestående med de syriske kurdere', men samtidig har han for nylig betegnet YPG's krigere som 'terrorister'.

Tyrkiet vil fremadrettet forsøge at opnå større kontrol over kurdisk kontrollerede områder i Syrien og 'sikre politisk repræsentation til alle samfundsmedlemmer', siger Erdogan.

»Under vores vagt vil syriske territorier, der kontrolleres af YPG eller den såkaldte Islamisk Stat, blive styret af folkevalgte forsamlinger. Individer uden forbindelse til terrorgrupper kan deltage«.

