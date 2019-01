Ambassadør: Dobbeltdrab-mistænkte blev radikaliseret på en uge De mistænkte bag dobbeltdrabet i Marokko blev angiveligt radikaliseret så hurtigt, at det ikke blev opdaget.

De fire hovedmistænkte bag dobbeltdrabet på danske Louise Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i Marokko blev radikaliseret så hurtigt, at det ikke blev opfanget af den marokkanske efterretningstjeneste.

Det siger Marokkos ambassadør i Norge, Lamia Radi, til norske NRK.

»Disse mennesker blev radikaliseret på under en uge. Hjernevasket og brugt som bombe. De skulle gøre det her, og de gjorde det. Vores job er nu ikke blot at anholde dem, som blev hjernevasket, men også hjernerne bag«, siger ambassadøren.

Hun understreger, at bagmændene bag angrebet ikke nødvendigvis behøver at opholde sig i Marokko. Derfor efterforskes sagen internationalt.

Lamia Radi fortæller videre, at den marokkanske efterretningstjeneste har afværget 13 militante angreb i 2018. Dog er det forebyggende arbejde vanskeligt, fordi radikaliseringen sker så hurtigt, påpeger ambassadøren.

»Dette terrorangreb var helt anderledes. De (bagmændene, red.) radikaliserede nogle mennesker, som ikke var radikaliseret bare nogle dage tidligere«, siger hun til NRK.

Dobbeltdrab virker 'improviseret og opportunistisk'

En af de ting, som myndighederne undersøger i øjeblikket, er ifølge ambassadøren, om nogle af de 15 personer, der er pågrebet i sagen, har kæmpet for Islamisk Stat (IS) i Irak og Syrien.

Terrorforsker Thomas Hegghammer fra Forsvarets Forskningsinstitutt i Norge mener, at alt omkring dobbeltdrabet på de to skandinaviske kvinder i Marokko virker 'improviseret og opportunistisk'.

»Jeg tror ikke, at dette er bestilt fra centralt hold i IS. Det ligner mere et initiativ fra IS-sympatisører i Marokko«, har han tidligere sagt til NRK.

Selv om de formodede gerningsmænd har erklæret støtte til IS, mener politiet i Marokko heller ikke, at ledelsen af Islamisk Stat har været involveret i planlægningen af drabene på de to turister.

I alt er 15 personer sigtet i sagen. En af dem er en schweizisk mand bosiddende i Marokko.

Danske Louise Vesterager Jespersen og hendes veninde Maren Ueland fra Norge blev dræbt under en vandretur i Atlasbjergene i Marokko.

De blev fundet døde 17. december nær landsbyen Imlil.

De marokkanske myndigheder har tidligere oplyst, at drabssagen fra Atlasbjergene betragtes som terror.

ritzau