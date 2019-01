Eksperter: Hvis Trump bygger sin mur i nødret, har det kurs mod domstolen

Fra Det Ovale Værelse i Det Hvide Hus vil Donald Trump i aften lokal tid tale direkte til den amerikanske befolkning i tv’s begge sendetid.

Det er første gang, Donald Trump benytter sig af det præsidentielle privilegie, som hans forgængere har benyttet ved alvorstunge lejligheder til at annoncere drabet på terroristlederen Osama bin Laden, til at mindes de dræbte fra rumfærgen Challenger og annoncere indledningen og afslutningen af krige.

Donald Trump vil tale om situationen på USA’s grænse til Mexico og den delvise nedlukning af statsapparatet, som han har udløst ved at nægte at underskrive en finanslov uden penge til at bygge en mur.

De seneste dage har Trump og hans folk gødet jorden for, at præsidenten måske kan erklære en »humanitær og sikkerhedsmæssig krise« ved grænsen og dermed aktivere en nødret, som han kan bruge til at beordre byggeri af grænsebarrierer, som Kongressen ikke vil give penge til. Donald Trump har angiveligt ikke besluttet sig.

Militær installation?

Det vil politisk være et helt usædvanligt aggressivt skridt over for Kongressen, hvor demokraterne netop har fået flertal i Repræsentanternes Hus, og juridisk er det omstridt, men ikke udelukket, vurderer flere eksperter i amerikanske medier.

Stephen Vladeck, der er professor i jura ved University of Texas, siger til avisen The Washington Post, at loven kaldet The National Emergencies Act gør det muligt for præsidenten at bruge forsvarsmidler til byggeprojekter, men at det skal være til et militært formål.

Donald Trump bad i januar sidste år den republikansk dominerede kongres om 117 milliarder kroner over et årti til en mur og fik et nej. I denne weekend bad han om omkring 30 milliarder kroner til en mindre strækning og fik igen nej af demokraterne, der i mellemtiden har fået flertal i det ene kammer.

William Banks, der er jura-professor ved Syracuse University, siger til avisen The New York Times, at det fundamentale princip er, at ingen præsident må bruge penge, som ikke er afsat til det pågældende formål, men han kalder det muligt, at præsidenten kan henvise til Kongressens historiske beslutninger.

Kongressen har i flere omgange opsat hegn og barrierer på dele af grænsen.

Elizabeth Goitein, der har stået bag en analyse om præsidentiel magt for organisationen Brennan Center for Justice, siger til avisen The New York Times, at regeringen kan pege på to love for at få bygget en grænsemur uden finansiering fra Kongressen. Den kan enten argumentere for, at muren er en militær installation, som der er brug for på grænsen. Den kan også argumentere for, at selvom Kongressen ikke har godkendt en militær mur langs grænsen, så har Kongressen tidligere i praksis godkendt mur-lignende barrierer, som skal bremse for eksempel narkotikasmuglere. Hun beskriver det som meget sandsynligt, at en beslutning i givet fald vil blive indbragt for en domstol.

Krise?

Donald Trump vil nok få en udfordring med at overbevise befolkningen om, at der er tale om en national nødsituation. Ifølge en måling i december lavet for tv-stationen CNN var 57 procent af amerikanerne imod byggeriet af en mur, mens 38 procent var for. Trump talte under midtvejsvalgkampen i november om et ’angreb’ på USA fra migranter i karavaner, men langt de fleste forsøger fredeligt at søge asyl i USA. Han talte om folk fra »Mellemøsten« og terrorister uden at fremlægge dokumentation for sine påstande.

Pågribelsen af migranter uden lovligt ophold, som krydser grænsen, steg sidste finansår til 400.000, men er stadig langt mindre end i begyndelsen af århundredet, skriver CNN.

Minister for grænsekontrol, Kirstjen Nielsen, briefede ifølge The Washington Post journalister om, at beslaglæggelsen af narkotika er vokset, og at 3.755 kendte eller mistænkte terrorister prøvede at rejse ind i USA i finansåret 2017.

»Krisen vokser eksplosivt«, sagde Kirstjen Nielsen.