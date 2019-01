Tysk højrepolitiker sparket i hovedet af maskerede mænd

Tre maskerede mænd overfaldt sent mandag aften en lokal leder af det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland (AfD).

Partiet udtaler tirsdag, at den lokale leder Frank Magnitz blev slået bevidstløs ved at blive sparket i hovedet og slået med trækøller uden for et teater i den tyske by Bremen.

Magnitz er blevet indlagt på hospitalet efter angrebet, som det tyske politi mener, er politisk motiveret.

Efter overfaldet har flere oppositionspartier fordømt angrebet.

Den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, fra den tyske venstrefløj skriver i et tweet:

»Vold må aldrig blive et middel i politisk konfrontation - lige meget hvem man er oppe imod, eller hvad deres motiver er«.

Medlem af partiet De Grønne Cem Özdemir ser gerne, at AfD bliver bekæmpet, men ikke med vold.

»Dem, der bekæmper had med had, lader i sidste ende altid hadet vinde«, skriver han på Twitter.

AfD blev stemt ind i det tyske parlament i 2017 og er repræsenteret i samtlige af Tysklands 16 stater.

------------------

Rettelse: I en tidligere version var Cem Özdemir ved en fejl citeret for at sige »dem, der bekæmper had med had, vinder altid i sidste ende«.

ritzau