I den bosniske by Bihac bor over 2.000 flygtninge og migranter i en tidligere køleskabsfabrik. Alle er draget ud på Balkanruten for at nå frem til EU via Kroatien, som ligger cirka 20 km fra lejren. De fleste er enlige mænd, men lejren huser også 80 familier med i alt 325 medlemmer, hvoraf 145 er børn. Mange beboere klager over, at der ikke er nok mad til alle. Mange må vente forgæves i den lange kø.