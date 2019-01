Minister: Iran står bag to politiske drab i Holland Hollands udenrigsminister, Stef Blok, siger, at Iran stod bag drab i hollandske byer i 2015 og 2017.

Iran står bag to politiske drab i Holland. Det oplyser den hollandske udenrigsminister, Stef Blok, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»Den hollandske efterretningstjeneste har fundet stærke tegn på, at Iran var involveret i likvideringerne af to hollandske statsborgere, som var af iransk oprindelse, skriver Blok i et brev til det hollandske parlament«.

»Drabene skete i Almere i 2015 og i Haag i 2017«, oplyser han.

»De to personer var stærke modstandere af det iranske regime«, tilføjer han.

Attentatplan i Ringsted

EU's medlemslande har i dag vedtaget sanktioner mod Iran efter attentatplaner i Danmark og Frankrig sidste år.

Ifølge PET planlagde den iranske efterretningstjeneste i efteråret at slå til mod en gruppe eksiliranere i Ringsted.

Eksiliranerne er medlem af gruppen ASMLA, der ønsker en selvstændig arabisk stat i det sydvestlige Iran. Gruppen betragtes af Iran som terroristisk.

Bombeforsøg i Paris

Frankrig sanktionerede i efteråret to iranere, som skal have stået bag et bombeforsøg mod iranske oppositionsfolk ved Paris.

Der er også en sag fra i sommer i Belgien, hvor et par blev stoppet i en bil med sprængstof og en detonator. Desuden blev en iransk diplomat i samme sag anholdt i Tyskland.

USA indførte i begyndelsen af november nye sanktioner mod Iran.

Det skete, efter at præsident Donald Trump har anlagt en hård linje over for Iran i forlængelse af beslutningen om at trække USA fra den internationale atomaftale med iranerne.

ritzau