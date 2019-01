Nej til attentatforsøg: Danmark står i spidsen for protest i Iran

Danmarks ambassadør i Iran har i dag stået i spidsen for en gruppe europæiske lande, der i Teheran har protesteret imod iranske attentatforsøg i andre lande.

På et møde, der foregik i det iranske udenrigsministerium, blev det gjort klart, at EU-landene ikke vil acceptere, at Iran planlægger og udfører sådanne handlinger på fremmed territorium.

Danmark har kendskab til, at iranerne har forsøgt at udføre et attentat på en kritiker af regimet, der bor her i landet.

Og tidligere tirsdag fortalte den hollandske udenrigsminister, at man har kendskab til to politisk motiverede drab begået i Holland af iranerne.

EU har vedtaget sanktioner mod Iran i dag

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) forklarer, at mødet med iranerne skal ses i henhold til de sanktioner, der blev vedtaget af EU-landene tidligere tirsdag.

»Sammen med vores europæiske allierede har vi i dag (tirsdag, red.) slået fast, at vi ikke accepterer iranske attentater og attentatforsøg i Europa«, siger Anders Samuelsen.

»Vi har gjort det klart direkte overfor Iran, at de sanktioner, vi nu indfører overfor en iransk efterretningsenhed, er en direkte konsekvens af deres ulovlige aktiviteter og attentater i Europa«.

»Det er et robust svar og et klart forsvar af EU's frihedsrettigheder og Europas grænser«, siger udenrigsministeren.

ritzau