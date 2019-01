Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

»Vi undskylder over for alle passagerer«: Heathrow lukkede kort for alle afgange efter drone i luften Londons store lufthavn Heathrow er åben igen efter kortvarigt at have stoppet for alle afgang tirsdag aften.