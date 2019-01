Kidnapningssag i Norge: Rigmand vil ikke betale løsesum

Den rige ægtemand, Tom Hagen og familien til den kidnappede pensionist Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er blevet frarådet at indfri kravet om en massiv løsesum.

Det oplyser norsk politi ved en pressekonference onsdag formiddag.

»Der er stillet krav om løsepenge, og der er blevet bragt alvorlige trusler. Politiet har rådet familien til ikke at indfri kravet«, siger politiinspektør Tommy Brøske under pressemødet.

Den 68-årige norske kvinde, der er hustru til en af Norges rigeste, har været væk i ti uger. Hun blev bortført fra sit hjem i Lørenskog, der ligger mellem Oslo og Lillestrøm, af ukendte gerningsmænd.

Milliardæren Tom Hagen og familiens bistandsadvokat fortæller onsdag på et pressemøde, at familien har tillid til, at politiet efterforsker sagen på den bedst mulige måde.

»Familien har besluttet at følge politiets råd om ikke at betale løsepenge«, siger advokaten Svein Holden.

Ingen livstegn siden oktober

Siden Anne-Elisabeth Falkevik Hagens forsvinden den 31. oktober i fjor har der ikke været livstegn, oplyser politiet.

»Men der har samtidig ikke været tegn på det modsatte«, siger Tommy Brøske, som forklarer, at sagen efterforskes som frihedsberøvelse.

Familiens bistandsadvokat forklarede på pressemødet, at familien håber, at dagens offentliggørelse af sagen vil hjælpe dem med at komme i kontakt med dem, der har bortført Anne-Elisabeth.

»Familien ønsker en bekræftelse på, at hun har det godt, så de kan så starte en proces med at få hende sikkert hjem til sin familie«, siger advokaten Svein Holden.

Foto: Meek, Tore/Ritzau Scanpix Anne-Elisabeth Falkevik Hagen blev bortført fra parrets hjem

Norsk politi bekræfter, at der er stillet krav om en løsesum i form af kryptovaluta. Men de kan ikke bekræfte, hvor mange penge bortførerne kræver. Det er dog beskrevet i flere norske medier som et krav på ni millioner euro svarende til omkring 67 millioner danske kroner i virtuel valuta.

Blå bog Tom Hagen Navn: Tom Hagen.

Tom Hagen. Alder: 68 år.

68 år. Nationalitet: Norsk.

Norsk. Karriere: Byggede sin formue op gennem ejendomsudvikling og køb og salg af strøm. Grundlagde strømkoncernen Elkraft i 1992, som omsatte for 1,75 milliarder danske kroner i 2018.

Byggede sin formue op gennem ejendomsudvikling og køb og salg af strøm. Grundlagde strømkoncernen Elkraft i 1992, som omsatte for 1,75 milliarder danske kroner i 2018. Formue: 1,3 milliarder danske kroner. Er den 172. rigeste i Norge.

1,3 milliarder danske kroner. Er den 172. rigeste i Norge. Civilstand: Gift i 1969 med den kidnappede Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68).

Gift i 1969 med den kidnappede Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68). Børn: To døtre og en søn.

To døtre og en søn. Bopæl: Lørenskog. Kilder: VG, Aftenposten og Kapital. Vis mere

Økonomisk motiv

Investor og ingeniør, Tom Hagen, er på 172. pladsen over Norges rigeste mennesker. Han har hovedsagelig tjent sine penge på ejendomsinvesteringer og salg af strøm. Netop det økonomiske aspekt er en central del af efterforskningen.

»Når der ses på familien til den kidnappede, kan det tænkes, at det er et økonomisk motiv«, siger Tommy Brøske under pressemødet, som heller ikke kan udelukke, at der er en forhøjet risiko for kidnapning i andre velstående familier i Norge.

Det økonomiske aspekt har familiens bistandsadvokat Svein Holden ikke indvendinger til, forklarer han under sit pressemøde.

Der er på nuværende tidspunkt ingen mistænkte i sagen.

Det er også på denne baggrund, at politiet nu offentliggør sagen, som indtil nu er blevet efterforsket i al hemmelighed.

»Vi har behov for mere information. Vi håber på, at offentligheden kan hjælpe os med at komme videre i efterforskningen«, forklarer Tommy Brøske.

Politiet efterlyser vidner, der har været i området på gerningstidspunktet, om morgenen eller tidlig formiddagen 31. oktober, eller i dagene op til bortførelsen.

Politiet ved ikke, om den norske kvinde holdes skjult inden- eller udenfor de norske grænser.

Norsk politi oplyser, at en ny pressekonference finder sted torsdag formiddag klokken 11.