»De jubler i Bejing og Moskva«: Trump nedgraderer EU's diplomatiske status

En diplomatisk degradering af Europa.

Sådan omtaler næstformand i EU’s USA-udvalg, Jeppe Kofod (S), den nedgradering af EU-ambassadens diplomatiske status i Washington, som Trump-administrationen har foretaget.

»Det er tosset for at sige det mildt«, siger Jeppe Kofod.

Den europæiske ambassadør i Washington er gået fra at have status som statsambassadør til at være kategoriseret som ambassadør for en international organisation. Det kan lyde som en teknikalitet, men det har stor betydning, mener Jeppe Kofod.

Ikke mindst symbolsk over for Europa og USA’s fælles fjender: Rusland og Kina.

»Sikkerheds- og geopolitisk er det vand på vores fjenders mølle. De jubler i Bejing ogMoskva, når de ser den transatlantiske alliance blive svækket«, siger Jeppe Kofod.

EU fik højnet sin diplomatiske status under præsident Obama, men den beslutning er altså nu omgjort, og det er problematisk, slår den danske EU-parlamentariker fast.

Han fremhæver terrorbekæmpelse, fælles sanktioner mod Rusland og samhandel som områder, hvor Europas samarbejde med USA er afgørende, og han er bekymret for, at det nu bliver vanskeliggjort efter USA’s manøvre.

Ifølge det internationale politiske medie Politico fastslår embedsmænd i EU dog, at nedgraderingen ikke grundlæggende vil forhindre den europæiske ambassadørs arbejde.

EU vidste ingenting

Den danske ambassadør er stadig anerkendt som statsambassadør, men når det kommer til forhandlinger omkring eksempelvis handel, er det EU, der i kraft af det indre marked forhandler for Danmark. Derfor er det afgørende for Danmark, at EU står stærkt diplomatisk i USA, påpeger Jeppe Kofod.

Sammen med to andre europaparlamentarikere fra EU’s USA-delegationen har Jeppe Kofod skrevet et brev til medlemmerne af den amerikanske Kongres, hvor europaparlamentarikerne deler deres utilfredshed med den diplomatiske nedgradering.

Hvis vi havde gjort det samme over for amerikanerne – og så i øvrigt uden at meddele det - så ville de med rette opfatte det som en provokation og en stor fornærmelse Jeppe Kofod, europaparlamentariker (S)

»Det er ingen måde at behandle partnere på (...)«, skriver de i brevet og gør opmærksom på deres undren over, at ingen fra USA informerede om ændringen af EU-ambassadens status, der kom som en overraskelse i Bruxelles.

»Hvis vi havde gjort det samme over for amerikanerne – og så i øvrigt uden at meddele det - så ville de med rette opfatte det som en provokation og en stor fornærmelse«, siger Jeppe Kofod.

Generel amerikansk modstand mod EU

I brevet skriver de også, at de er bekymrede over for den »tiltagende skadelige« tilgang til EU i Det Hvide Hus. Europaparlamentarikerne henviser til den amerikanske præsident, udenrigsminister og EU-ambassadørs måde at omtale EU som bureaukratisk.

Samtidig kritiserer Jeppe Kofod og de to andre afsendere, at Trump-administrationen helst forhandler med EU’s medlemslande bilateralt, og at Det Hvide Hus har bakket op omkring »populistiske og nationalistiske bevægelser«.

Generelt har Donald Trump en markant anderledes tilgang til EU end sin forgænger. Den amerikanske præsident har gentagne gange revset sine europæiske allierede for manglende militære bidrag i NATO og offentligt rettet skarp kritik af både den britiske premierminister, Theresa May, og den tyske kansler, Angela Merkel.

Men EU har ingen interesse i et svækket transatlantisk samarbejde, slår Jeppe Kofod fast. Han mener ikke, at unionen skal »spille Trumps spil«, men derimod arbejde for at styrke samarbejdet med den amerikanske kongres.

Den amerikanske statsadministration har endnu ikke kommenteret sagen.