Først delte Trump M&M's ud, så forlod han demokrater i vrede, og nu er han på vej til Texas, hvor ingen ved, hvad han vil gøre

Men sandsynligheden for, at Trump på grænsen vil erklære en nødssituation, skriver Fox News, stiger. At erklære nødretstilstand der, giver ham mulighed for at beordre en bygning af muren, uden at Kongressen har bevilget penge til projektet.

Trump holdt tirsdag aften amerikansk tid en tv-transmiteret tale til nationen, hvor han ikke erklærede nødret, men opfordrede til et kompromis. Han nægter dog at give sig i forhold til sit krav om at få bevilget 5,7 mia. kr. til en grænsemur.

Og slik på bordet eller ej, så nægter demokraterne også at give sig. Foreløbig er statsapparatet stadig nedlukket. Og Trump på vej mod Texas.