Observatører: DRCongo fik alligevel ikke sit demokratiske valg

Valgkommissionen i DRCongo erklærede torsdag Felix Tshisekedi for vinder af landets præsidentvalg. Men nationale og udenlandske observatører mener ikke, at Tshisekedi har fået flest stemmer.

Myndighederne i Den Demokratiske Republik Congo erklærede tidligt torsdag oppositionskandidaten Felix Tshisekedi for vinder af landets præsidentvalg. Tshisekedi menes at have fået den afgående præsident Joseph Kabilas accept. Ved at pege på Tshisekedi afviste valgkommissionen uafhængige valgobservatører, som peger på en tredje kandidat, forretningsmanden Martin Fayulu, som valgets overbevisende vinder.

Med beslutningen slukkes håbet om, at DRCongo kunne opleve en demokratisk magtoverdragelse for første gang, siden landet fik sin uafhængighed for 59 år siden. Det er uklart, hvordan befolkningen vil reagere.

Og selv om Joseph Kabila måske mener, at den erklærede vinder, Felix Tshisekedi, er rimelig medgørlig, var han ikke Kabilas foretrukne kandidat. Kabila havde helst set en af sine tidligere ministre som sin afløser.

Valgkommissionens erklæring var samtidig en overraskende indrømmelse af, at Kabilas kandidat havde lidt et så stort valgnederlag, at hans regering, som har haft magten i 18 år, ikke kunne overdrage magten til ham uden at risikere omfattende uroligheder og international fordømmelse.

Tshisekedi blev dog ikke betragtet som den præsidentkandidat, der fik fleste stemmer ved valget. Hans kåring til valgets vinder har givet anledning til spekulationer om, at der er indgået en eller anden aftale om en magtdeling med Kabilas afgående regering.

Ifølge meningsmålinger, der blev foretaget kort efter valget 30. december, fik Tshisekedi færre stemmer end en anden oppositionskandidat, Martin Fayulu.

Fayulu afviste torsdag »kategorisk« det officielle valgresultat, som han betegner som »valgsvindel«, der kan udløse kaos i landet. Han sagde til pressen, at han opfordrede de unge og det internationale samfund til at »kæmpe for at afdække sandheden om valgurnerne«.

Også uafhængige observatører og institutioner mener, at Fayulu er valgets egentlige vinder. Det skyldes data fra den katolske kirke, som er en af de få institutioner i DRCongo, der nyder almindelig tillid. De katolske biskoppers organisation i Congo udsendte i forbindelse med valget 40.000 observatører til valgsteder overalt i landet.

Mens DRCongos indbyggere onsdag afventede meddelelsen om, hvem der fremover skal lede landet, udsendte Enough Project, en privat amerikansk organisation, der beskæftiger sig med Afrika, en advarsel: »Civilsamfundet, kirken og ledere af oppositionen er alvorligt bekymrede for, at valgkommissionen vil offentliggøre et falsk resultat«, hed det i en udtalelse fra organisationen.

Kirken sår tvivl om resultatet

I sidste uge meddelte DRCongos biskopper, at der ikke kunne herske tvivl om resultatet. Den kirkelige organisation undlod dog at identificere valgets vinder, fordi den ikke er juridisk bemyndiget til det. Den nøjedes med at forlange, at valgkommissionen, der af de fleste opfattes som regeringens forlængede arm, skulle offentliggøre præcise resultater.

Selv om biskoppernes organisation ikke nævnte sejrherren ved navn, har den ifølge talsmænd, der har talt med repræsentanter for kirken under fire øjne, peget på, at det drejer sig om Martin Fayulu.

En række meningsmålinger op til selve valget pegede også på, at Fayulu var favorit til at vinde valget. Ifølge meningsmålinger stod han til at få 47 procent af stemmerne mod 19 procent til Tshisekedi og 19 procent til Emmanuel Ramazani Shadary, som Kabila havde håndplukket til sin efterfølger.

Kampklædt politi tog torsdag opstilling flere steder i hovedstaden, Kinshasa, herunder uden for valgkommissionens hovedsæde. USA’s ambassade i DRCongo har opfordret amerikanske statsborgere til at forlade landet, fordi der er fare for, at der udbryder uroligheder.

Valgobservatører fra Sydafrika siger, at valget forløb »relativt godt« i betragtning af det relativt lave tilfælde af valgrelaterede uroligheder i et land, der er næsten lige så stort som Vesteuropa.

Men ifølge en congolesisk organisation af valgobservatører, Symocel, var der »større« uregelmæssigheder i forbindelse med valget, herunder snyd med resultaterne eller optællingslister, der ikke blev lagt offentlig frem, som loven kræver.

I en fællesudtalelse onsdag, inden valgresultatet blev offentliggjort, opfordrede Sydafrikas og Zambias præsidenter, Cyril Ramaphosa og Edgar Lungu, valgkommissionen til hurtigt at få afsluttet stemmeoptællingen og erklære en vinder. En forsinkelse, hed det i udtalelsen, »kan udløse mistanke og bringe freden og stabiliteten i landet i fare«.

Valgkommissionen sagde torsdag, at Tshisekedi har fået mere end 7 millioner stemmer mod Fayulus mere end 6 millioner, skriver AP. Shadary fik mere end 4 millioner stemmer, skriver nyhedsbureauet.