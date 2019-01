De hemmelige agenter snuser stadig: 4 eksempler på moderne spionage

Spionen der blev model og tv-vært, New York 2010

Den russiske agent Anna Chapman blev anholdt i New York i juli 2010. Siden blev hun model og tv-vært i Rusland.

19-årige Anna Kusjtjenko var i 2001 på et diskotek i London, hvor hun mødte briten Alex Chapman. Han sagde til hende: »Undskyld mig, men du er den mest vidunderlige pige, jeg nogensinde har mødt«.

De giftede sig, og dermed fik hun et britisk statsborgerskab. Det gav hende adgang til USA. Efter parret blev skilt i 2006, flyttede hun til New York, boede helt centralt i byen og blev en succesrig forretningskvinde. Her var hun også en del af en russisk spionring. De ’sovende agenter’ skulle få en central status i toppen af New Yorks sociale hierarki og herefter vente på at modtage ordrer fra Rusland. Men FBI satte en fælde for hende, og sammen med ti andre fra spionringen måtte hun indrømme sit spionarbejde.

I juli 2010 indgik hun i en spionudveksling mellem Rusland og USA. Da hun vendte hjem til Moskva, blev hun både en berømt model og vært for sit eget tv-program.

Amerikaneren med to parykker, Moskva 2013

Foto: Handout/Ritzau Scanpix Ryan C. Fogle bar en blond paryk, da han blev anholdt i Moskva i 2013 for spionage.

En medarbejder fra den amerikanske ambassade i Moskva skulle mødes med en russisk sikkerhedsofficer og lokke ham til at blive amerikansk agent. Sådan lød anklagen i hvert fald fra den russiske efterretningstjeneste FSB, efter de greb amerikaneren på fersk gerning og offentliggjorde en video af anholdelsen.

Ryan C. Fogle mødte frem til mødet med en blond paryk og en baseball-kasket. I sin rygsæk havde han også en brun paryk og 130.000 dollars i kontanter. Han blev erklæret persona non grata i Rusland, og Vladimir Putin tog anholdelsen som bevis for, at USA arbejdede under dække for at underminere præsidenten. Andre var tværtimod overraskede over, hvor amatøragtig og uforsigtigt Ryan C. Fogle havde ageret, hvis han virkelig var hemmelig spion:

»Jeg er overrasket over, at fyren var så stor en idiot. Hvorfor skulle han gøre det på en så gammeldags måde? Det lyder som noget fra 1970’erne«, sagde Jevgenija M. Albats, som har skrevet om Sovjets efterretningstjenester, til The New York Times.

Printeren i Stortinget, Oslo 2018

Foto: Nerijus Adomaitis/Ritzau Scanpix Der måtte ikke printes i det norske parlament, Stortinget, efter en russisk mand blev fundet inde i et af printerrummene.

I september blev en russer anholdt i Oslos lufthavn, Gardermoen, fordi han havde vist unaturlig stor interesse for blandt andet adgangskort, da han besøgte det norske parlament, Stortinget.

Mikhail Botsjkarev deltog i et seminar i Stortinget, og myndighederne syntes, det var ret mistænkeligt, at han flere gange forsvandt under seminaret og blev fundet på steder, hvor han ikke skulle være.

Blandt andet fandt de ham pludselig i et kopirum og frygtede efterfølgende, at han kunne have installeret overvågningsudstyr på kopimaskinen. Derfor måtte nordmændene efterfølgende sætte et skilt på kopimaskinerne om, at de ikke måtte bruges.

Sagen kom, et år efter at den norske spion Frode Berg blev anholdt i Rusland og indrømmede, at han havde spioneret mod Rusland.