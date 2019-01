Demokratisk milliardær dropper præsidentdrømmen, men bruger kæmpe formue på at få Trump stillet for en rigsret

Tom Steyer har brugt 50 mio. dollar på at få Trump stillet for en rigsret. Nu bruger han 40 mio. mere og vil derfor ikke stille op som præsidentkandidat

Den amerikanske milliardær, miljøforkæmper og demokrat Tom Steyer har kraftigt overvejet at kaste sig ind i kampen om Det Hvide Hus, men torsdag aften i Iowa offentliggjorde han, at han mod manges forventninger ikke stiller op som præsidentkandidat.

Til gengæld vil Steyer bruge sin tid og sine penge på at få Trump stillet for en rigsret, skriver nyhedsbureauet AP.

»Jeg sagde sidste år, at jeg er villig til at gøre hvad som helst for at beskytte vores land mod denne hensynsløse, lovløse og farlige præsident«, sagde han:

»Derfor vil jeg dedikere 100 procent af min tid, indsats og ressourcer til at arbejde for, at hr. Trump stilles for en rigsret og fjernes fra sit embede. Jeg stiller ikke op som præsidentkandidat i denne omgang«.

Steyer står bag kampagnen ’Need to Impeach’, som han foreløbig har brugt 50 mio. dollars, cirka 324 mio. kroner på.

I Iowa lovede han, at han ville donere yderligere 40 mio. dollars, cirka 259 mio. kroner til den i 2019.

Vil fjerne præsidenten

Udmeldingen kom i Iowa, som er den første stat, hvor vælgerne skal afgøre, hvem de foretrækker blandt de demokratiske præsidentkandidater.

»De fleste kommer i denne tid til Iowa for at skyde valgkampen til præsidentvalget i gang. Jeg er stolt over at være her for at fortælle, at jeg vil gøre alt, hvad der kræves for at få fjernet en præsident«.

Steyers ’Need to impeach’-kampagne foregår både digitalt og med tv-reklamer. Hans formue stammer fra et investeringsfirma, han grundlagde. Han har været aktiv i Det demokratiske parti i årevis, skriver Wikipedia. Han var frivillig allerede i 1983, da Walter Mondale stillede op til præsidentvalget og har siden støttet partiet. Han var en Obamas vigtigste fundraisere.