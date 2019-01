Saudiarabisk flygtninge pige råbte på hjælp til verden: Nu har hun fået asyl i Australien

Et råb om hjælp på Twitter har muligvis reddet en 18-årig saudiarabisk kvinde på flugt.

Rahaf Mohammed al-Qunun, der i sidste weekend flygtede til Bangkok i Thailand for at undslippe sin påståede voldelige familie, er blevet tilbudt asyl i Australien.

Det fortæller en thailandsk immigrationspolitichef.

»Ja, Australien har givet hende asyl, men vi venter stadig på at høre, hvor hun præcis skal hen«, bekræfter immigrationspolitichef Surachate Hakparn til CNN.

Politichefen siger, at Canada også har tilbudt teenageren asyl, men de ventede på Rahaf Mohammed al-Qununs beslutning.

Onsdag trådte FN’s flygtningeorganisation UNHCR ind i sagen, gennemgik hendes sag og erklærede hende for flygtning. Derefter videregav de den 18-årige piges anmodning om beskyttelse til Australien.

Immigrationspolitichefen Hakparn angiver, at Rahaf Mohammed al-Qunun vil forlade Thailand »næsten lige så snart den endelige beslutning er taget af Australien«.

Indtil videre yder Thailand den nødvendige sikkerhed for hende.

En helt unik sag

Normalt tager det gennemsnitligt 15 måneder for australske myndigheder at undersøge og give asyl til flygtninge som den 18-årige saudiarabiske teenager, skriver det australske medie The Courier Mail.

Men en mobiltelefon og Twitter ændrede de skrevne australske regler.

Hendes historie gik viralt i mandags, hvor Rahaf Mohammed al-Qunun barrikaderede sig selv på et hotelværelse i den internationale lufthavn i Thailands hovedstad. Her åbnede hun en Twitter-konto og anmodede verdens lande om asyl, fordi hendes familie angiveligt ville dræbe hende, hvis de fangede hende.

»Jeg hedder Rahaf. Jeg har brug for et land, der kan beskytte mig hurtigst muligt. Jeg har brug for asyl«.

Sådan lød det i en video optaget på hotelværelset, som blev lagt op på hendes Twitter-konto, som tidligere i dag blev slettet.

Al-Qunun flygtede fra sin familie, mens de var på ferie i Kuwait, men hun blev stoppet på vej til Australien af thailandske grænsemyndigheder, der fortalte hende, at hun ville blive sendt hjem til sin »meget vrede« far.

Rahaf Mohammed al-Qunun forklarede til nyhedsbureauet Reuters, at hun frygtede for sit liv, hvis hun blev sendt tilbage.

»Mit liv er i fare. Min familie truer med at dræbe mig over de mindste ting. Mine brødre, familie og den saudiarabiske ambassade venter på mig i Kuwait«, fortalte Rahaf Mohammed al-Qunun.