Storbritanniens to stammer håner hinanden og nægter at gå på kompromis

Britisk politik er i dyb krise før tirsdagens afstemning om Theresa Mays Brexit-aftale i parlamentet. Om 75 dage forlader Storbritannien EU, men de to lejre står stadig og råber uforsonligt ad hinanden. De britiske politikere burde have lært af Danmarks erfaringer fra 1992, siger professor Sara Hobolt.

I sommeren 2016 strømmede borgerlige britiske medier over med jubel over beslutningen om at forlade EU.

»Imperiet slår tilbage«, lød versalerne på forsiden af The Telegraph.

»Uafhængighedsdag«, stod der på forsiden af The Sun, illustreret med en jordklode, hvor solen står op over et gigantisk Storbritannien.

Klip til i dag.

Nu bugner de britiske medier af historier om, hvordan briterne hamstrer medicin og baked beans for at forberede sig på Brexit. Hvordan politi og militær har fået ordre om ikke at holde ferie i dagene omkring skilsmissedatoen 29. marts.

Professor Sara Hobolt fra London School of Economics bruger nedslagene til at illustrere afstanden mellem Brexit-drømme og realiteter.

Alt tyder på, at det britiske parlament på tirsdag stemmer nej til Theresa Mays Brexit-aftale og dermed træder et skridt nærmere det økonomisk katastrofale klippeskrænt-scenario, hvor Storbritannien braser ud af EU uden en aftale.

En del af forklaringen på den politiske krise skal findes i den særlige stammekultur, der er opstået i det britiske samfund omkring Brexit. Sara Hobolts forskning viser, at Storbritannien er delt i to stort set lige store lejre, der hver især føler dybt og inderligt for enten at forlade eller blive i EU.

Hvordan kan britiske politikere navigere i det, hvis de gerne vil genvælges? I hvert fald ikke med kompromiser som det, Theresa May forsøger at få parlamentet til at stemme for.

Omkring 75 procent af briterne identificerer sig som enten ’leavere’ eller ’remainere’. Og når man spørger dem, hvordan de opfatter den anden lejr, sidder stereotyperne løst: Den anden lejr er »snæversynet«, »hyklerisk« og »selvisk«, mens deres egen lejr er »intelligent«, »ærlig« og »åbensindet«. Polariseringen i det britiske samfund gør Theresa Mays opgave næsten umulig.

»Theresa Mays Brexit-aftale er et kompromis. Det giver noget til begge sider – prøver at finde en måde at komme ud af EU på, uden at der sker for meget skade på den britiske økonomi. Fordi vælgerne er delt i lejre, som de identificerer sig stærkt med, er der meget lidt støtte til hendes aftale blandt parlamentarikerne«, siger Sara Hobolt.

Ved valg i Storbritannien er der flertalsvalg i enkeltmandskredse, hvilket betyder, at mandatet går til den kandidat med flest stemmer. Der er godt nok et flertal mod ’no deal’ i parlamentet, men parlamentarikerne er så bange for at skuffe stammen hjemme i valgkredsen, at de tilsyneladende er villige til at leve med risikoen for, at Storbritannien braser ud uden en aftale, siger Sara Hobolt.

Hidsig EU-debat et nyt fænomen

Og eksperternes vurderinger gør ikke stort indtryk på vælgerne. Ifølge den engelske nationalbank vil klippeskrænt-scenariet ellers kaste Storbritannien ud i recession og kappe en tredjedel af huspriserne. For vælgernes identitet bestemmer også, hvad de tror på. ’Leaverne’ affejer forudsigelserne som falske skræmmebilleder.

Især konservative partimedlemmer lader deres holdning til Brexit styre deres vurdering af fremtiden efter Brexit. De konservative græsrødder er stadig fuldt overbevist om Brexits lyksaligheder, og det tager ambitiøse konservative parlamentarikere som den tidligere udenrigsminister Boris Johnson bestik af.

»De konservative, der er ude efter Theresa Mays job, ved godt, at de bliver nødt til at indtage en meget hård linje, hvis de skal gøre sig håb om at blive ny formand. Derfor er det så svært for Theresa May at styre sine egne parlamentarikere«, siger Sara Hobolt.

Den polariserede debat om EU er et ret nyt fænomen i Storbritannien. Ved parlamentsvalget i 2015 var EU end ikke blandt de 20 vigtigste emner hos befolkningen, så den overvældende interesse er ikke kommet nedefra. Den er en følge af interne stridigheder i det konservative regeringsparti. Daværende premierminister David Cameron var overbevist om, at han kunne lukke den evige konservative strid om EU med en folkeafstemning, som lignede en formsag.

Under den intense valgkampagne blev folk tvunget til at tage stilling til EU, og emnet blev bundet op på en værdikamp, som hidtil ikke havde været politiseret.

»Brexit er meget identitetsskabende, fordi det er en skillelinje, som indeholder en masse andet end EU. Det er et opgør mellem to meget forskellige grupper: socialliberale over for socialkonservative. Den ene gruppe er mere højtuddannet, bor i de store byer og er åben over for indvandring og multikulturalisme. Og den anden gruppe er lidt ældre, bor på landet og bryder sig ikke om den måde, verden har ændret sig på, med globalisering og mere liberale normer«, siger Sara Hobolt.