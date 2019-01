De første amerikanske soldater har forladt Syrien Ti af USA's pansrede køretøjer og nogle lastbiler er torsdag aften kørt ud af Syrien, meddeler observatør.

Den amerikanskledede koalition i Syrien har indledt tilbagetrækningen.

USA har indledt 'processen med vores velovervejede tilbagetrækning fra Syrien', oplyser koalitionens talsmand, oberst Sean Ryan, i en meddelelse.

Af hensyn til sikkerheden vil han ikke oplyse yderligere om, hvornår soldaterne ventes at være ude af Syrien, eller hvor soldaterne befinder sig.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der overvåger situationen i Syrien gennem et netværk af kilder og aktivister, siger til nyhedsbureauet AFP, at tilbagetrækningen blev indledt torsdag aften.

Ifølge observatoriet kørte en kortege bestående af ti pansrede køretøjer og nogle lastbiler ud af byen Rmeilan i det nordøstlige Syrien og videre ind i Irak.

USA's præsident, Donald Trump, meddelte kort før jul, at de amerikanske soldater nu trækkes ud af Syrien.

Men siden har der været blandede signaler fra højtstående embedsmænd og uklarhed om, hvornår det skulle ske.

USA har omkring 2000 soldater udsendt til Syrien. De har støttet Syriens Demokratiske Styrker (SDF) i kampen mod Islamisk Stat.

SDF er ledet af kurdiske styrker, der nu er bekymrede for, om der venter en tyrkisk offensiv, efter at amerikanerne har trukket sig ud.

