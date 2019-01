Professor i Stockholm: Vi er meget tæt på ny svensk regering

»Jeg har vidst, at der fandtes et papir i nogle dage«.

Drude Dahlerup, professor emerita, der har arbejdet på Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga Institutionen i mere end tyve år, er ikke overrasket over, at svenske medier som Dagens Nyheter og SVT fredag formiddag kan fortælle, at en regeringsdannelse rykker stadig tættere på efter mere end fire måneders forgæves forsøg på at danne regering.

De fire partier Socialdemokratiet, Miljøpartiet, Centerpartiet og Liberalerne har, fortæller medierne, lavet en aftale om dannelsen af regering. Det er endnu uklart om en kommende regering vil blive en to-parti regering med Socialdemokratiet og Miljøpartiet, eller om alle fire partier vil indgå.

De fire partier har til sammen 167 ud af 349 medlemmer i Riksdagen, men det er utænkeligt at det venstreorientede parti Vänsterpartiet stemmer mod regeringen, og i Sverige har man som i Danmark negativ parlamentarisme, så en siddende regering behøver ikke at have et flertal for sig, den må blot ikke havde det imod sig.

Nu skal det godkendes af partiernes bagland, hvilket sker lørdag og søndag.

»Vi er meget tæt på«, siger Drude Dahlerup:

»Det er de to midterpartier, der har nøglen. De har forhandlet til begge sider, så sent som i går, hvor de forsøgte at indgå en anti-Sveriges Demokraterne-klausul, som skulle sikre, at Sveriges Demokraterne ikke fik nogen indflydelse. Men det er forhandlingerne med venstre side, der er mest seriøse og absolut længst fremme«.

En luns til hvert parti

Papiret er ikke offentliggjort, men flere medier kan fortælle, at det blandt andet drejer sig om retten til at afskedige medarbejdere, huslejeregulering, flyskat og familiesammenføring.

»I Sverige har man en regel om, at når der skal fyres, fyrer man den, der er kommet sidst ind. Det vil Centerpartiet have afskaffet, så ledere selv bestemmer, hvem de vil fyre, for Centerpartiet er nok til venstre værdipolitisk, men økonomisk er de nærmest neoliberale. Ændringer af den slags er en luns til Centerpartiet«, siger Drude Dahlerup.

»På samme måde er huslejereguleringen også til dem, mens det ser ud som om, Miljøpartiet får genindført den flyskat, som den borgerlige regering afskaffede, da finansloven for i år blev vedtaget. De to midterpartier, der har en mere humanistisk tilgang har også fået genindført familiesammenføring, men vi ved endnu ikke, hvordan det skal udformes«, siger Drude Dahlerup:

»Hvad Socialdemokratiet så har fået? Statministerposten! Det er jo kerneværdier, de har givet afkald på, og lejerforeninger og LO er virkelig oppe i det røde felt, for for dem er reglen om, at den der sidst er ansat, fyres sidst, virkelig hellig, men i Socialdemokratiet har man vurderet højst at have regeringsmagten, fordi man mener, det giver en utrolig indflydelse, ikke bare på de ting, der vedtages, men også på de ting, der ordnes administrativt«.

De fire partier er alle gået til valg på et løfte om, at Sverigesdemokraterne ikke skulle have indflydelse, hvilket de kan overholde, men Socialdemokratiet har samtidig lovet sine vælgere, at man ville fastholde en stram udlændingepolitik og holde indvandring på et minimumsniveau.

De fire partiers bagland skal som sagt godkende regeringsgrundlaget, liberalerne og Centerpartiet holder møde lørdag, mens Miljøpartiet holder møde søndag. Socialdemokratiet gør det ’mere løbende’, siger Drue Dahlerup.

»Det ville ikke undre mig, hvis vi allerede lørdag har en afklaring, men senest mandag, hvor Riksdagens talman (svarende til Folketingets formand, red.) har indkaldt statministerkandidaterne, får vi formentlig besked«.