Den bedst mulige løsning: Derfor har Centerpartiet skiftet side

Skattelettelse er sprogkrav for nye svenskere banede vej for Centerpartiets kursskifte.

Centerpartiets leder Annie Lööf lægger ikke skjul på, at det er på grund af Sverigedemokraterna, at partiet nu har valgt at pege på Socialdemokraternas leder Stefan Löfven som ny svensk statsminister, i en regering bestående af Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

Hun tror ikke på, at de fire borgerlige partier i Alliansen vil kunne indgå en regering, uden at det vil give Sverigedemokraterna indflydelse.

»Det er ikke den løsning, vi helst havde set, men det er den bedst mulige«, siger Annie Lööf på et pressemøde efter at partiledelsen har drøftet regeringsspørgsmålet hele dagen.

Partiet støtter kun, at Stefan Löfven bliver statsminister, Annie Lööf har ingen planer om at gå i regering med Socialdemokraterna.

Det vil være for stort et skridt, og partiet forbeholder sig retten til at være et oppositionsparti, siger hun.

På pressemødet udrullede hun alle de grunde til, hvorfor det alligevel var i Sveriges og Centerpartiets interesse, at de har accepteret Socialdemokraternas aftaleudkast.

»Det har ikke været gratis«, sagde hun tungt og indledte herefter en lang enetale, som varede i hele 38 minutter.

Nattog, privat arbejdsformidling og obligatorisk svensk

Hun siger, at Riksdagens mest venstreorienterede parti, Vänstrepartiet, ligesom Sverigedemokraterna bliver sat udenfor indflydelse. Det betyder, at Sverige går i en mere liberal retning, siger hun.

Arbejdsmarkedet bliver liberaliseret, marginalskatten lettes, og værdibeskatningen fjernes helt.

Den offentlige arbejdsformidling skal have konkurrence fra private aktører.

Hun siger desuden, at hun har fået gennemtrumfet, at der skal diskuteres en flyskat. Til gengæld skal folk i langt højere grad rejse med tog, og Trafikverket skal sørge for, at man kan tage nattoget ud til europæiske byer.

Den digitale infrastruktur skal forbedres, således at mindst 95 procent af alle svenske husholdninger får adgang til 100 Mbit/s bredbånd allerede til næste år.

Og selv om partiet har ønsket at holde Sverigedemokraterne uden for indflydelse, er der behov for at stramme kursen over for nye svenskere. Fremover skal det derfor være obligatorisk, at nye borgere i Sverige skal lære svensk fra allerførste dag, de er i Sverige.