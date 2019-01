Vejen væk: Undertrykte saudiske kvinder søger hjælp på sociale medier

Det er ikke en noget nyt, at kvinder i Saudi-Arabien forsøger at flygte ud af landet, men stadig flere vover pelsen og tager de sociale medier til hjælp.

Når hendes far slog hende eller bandt hendes håndled og ankler for at straffe hende for at have været »ulydig«, drømte den saudiske teenager om at flygte. Men hver gang dukkede det samme spørgsmål op: Hvordan?

Hvis hun flygtede til et andet sted i landet, ville det saudiske politi bare finde hende og sende hende hjem igen, og loven forhindrede hende i at rejse til udlandet uden sin fars tilladelse. Men under en familieferie i Tyrkiet, da hun var 17 år, fik Shahad al-Muhaimeed chancen og stak af. Mens familien sov, tog hun en taxa over grænsen til Georgien.

»Nu lever jeg, som jeg har lyst til«, fortæller den i dag 19-årige kvinde over telefonen fra sit nye hjem i Sverige.

»Jeg bor i et godt land, hvor kvinderne har rettigheder«.

Hele verdens opmærksomhed blev rettet mod de saudiske kvinder, efter at en anden ung kvinde, Rahaf al-Qunun, blev stoppet i Bangkok, hvorfra hun forsøgte at tage et fly til Australien. På et hotelværelse i Bangkok udsendte den unge kvinde en appel på YouTube, videoen gik viralt, og i dag har hun fået asyl i Canada, efter at FN gav hende status som flygtning.

Allerede i 1970’erne forsøgte en saudisk prinsesse at flygte ud af landet sammen med sin elsker, men parret blev fanget og henrettet. Men antallet af unge kvinder, der vover livet for drømmen om en ny og bedre tilværelse i udlandet, ser ud til at være vokset i de seneste år.

Beder om hjælp på nettet

Ifølge menneskerettighedsorganisationer beder stadig flere kvinder om hjælp på sociale medier: »Alle disse kvinder, som ingen ville have hørt om for 15 år siden, kan nu finde vej ud«, siger Adam Coogle fra Human Rights Watch.

Det er dog ikke alle, der er lige så heldige som Rahaf al-Qunun. I 2017 bad 24-årige Dina Ali Lasloom om hjælp i en onlinevideo, efter at hun blev stoppet af de filippinske myndigheder og tilbageholdt i lufthavnen, indtil familien kom og hentede hende hjem til Saudi-Arabien igen. Hvad der siden skete med hende, er uklart.

De kvinder, der når ud af Saudi-Arabien, må imidlertid ikke bare kæmpe mod deres families bestræbelser på at få dem hjem igen, men også mod den saudiske regerings omfattende og velfinansierede indsats. Kvinder, der repatrieres, kan blive mødt med kriminelle anklager om ulydighed mod forældrene eller for at have skadet Saudi-Arabiens omdømme.

»Som saudiske kvinder behandles vi stadig som statens ejendom«, fortæller Moudi Aljohani, der flyttede til USA som studerende og nu har søgt asyl.

Der er flere fællestræk i de historier om kvinder, som har haft held med deres flugtplaner. Det viser interview med fem kvinder, der i dag har fået asyl. Flere af dem drøftede deres planer i private chatrum med andre kvinder, som allerede var flygtet eller også overvejede det. Et par måneder før Rahaf al-Qunun forlod sin familie under en rejse til Kuwait, var en af hendes veninder flygtet til Australien og hjalp hende med råd til om at flygte.

Mange er flygtet fra Tyrkiet, der er et populært feriested for saudiarabere, eller til Georgien, som saudiske borgere kan rejse til uden visum. Og mange har sat kursen mod Australien, fordi de kunne søge om visum på nettet.

Og hvorfor flygter kvinderne så? Nogle fortæller, at de flygtede på grund af misbrug og overgreb fra mænd i deres familie, og der var ingen steder i landet, de kunne søge tilflugt. Andre fortæller, at de flygtede fra Saudi-Arabiens strenge, islamiske samfundsorden, som begrænser kvinders livsførelse og selvbestemmelsesret. Og alle nævner ønsket om at undslippe det saudiarabiske patriarkat, som giver mænd stor magt over kvindelige slægtninges liv.

Alle skal have mandlig værge