Italien får udleveret drabsdømt militant fra Brasilien Cesare Battisti, en tidligere militant venstreorienteret fra Italien, bliver udleveret til sit hjemland.

Cesare Battisti, en tidligere militant venstreorienteret fra Italien, der er dømt for drab i sit hjemland, er blevet anholdt i Bolivia. Han vil blive udleveret til de italienske myndigheder,

»Han ankommer snart til Brasilien. Han vil herfra blive overført til Italien for at afsone en livstidsdom«, hedder det i et tweet fra Filipe G. Martins, en højtstående rådgiver for den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro.

Battisti har længe været eftersøgt af Italien. Han blev idømt livsvarigt fængsel i sit eget land for fire drab i 1970'erne.

Han flygtede fra fængslet i 1981 og boede i Frankrig, inden han flygtede til Brasilien for at undgå at blive udleveret.

Han har tilbragt flere år i Brasilien som flygtning, hvor han haft støtte fra den venstreorienterede tidligere præsident Luiz Inacio Lula da Silva. Men den 1. januar blev den højreorienterede Bolsonaro indsat i præsidentembedet.

Brasiliens højesteret beordrede Battisti anholdt i december.

I en erklæring søndag takker Italiens regering alle, der har bidraget til pågribelsen af Battisti.

Italiens ambassadør i Brasilien, Antonio Bernardini, skriver i et tweet: 'Battisti er blevet fanget! Demokrati er stærkere end terrorisme!'

Brasiliens højesteret har tidligere afvist Italiens krav om udlevering, hvilket gjorde Italien rasende. Italienske ledere kaldte det for 'den ultimative ydmygelse' af Battistis ofre'.

Battisti var i 1970'erne medlem af den radikale gruppe Kommunismens Væbnede Proletarer.

Via Frankrig fortsatte han til Mexico og Brasilien. I 1993 blev han dømt in absentia i Rom for firdobbelt drab.

ritzau