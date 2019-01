To dage før afgørende afstemning. Både Theresa May og Jeremy Corbyn advarer nu mod brexit-katastrofe

To dage før afgørende afstemning.

Både den britiske premierminister, Theresa May, og oppositionslederen fra arbejderpartiet Labour, Jeremy Corbyn, advarer om, at det vil være 'katastrofalt', hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Det sker, to dage før parlamentet skal stemme om Mays brexitaftale, der ventes at blive forkastet.

»Hvis det ikke lykkes at få en brexitaftale på plads, vil det være et katastrofalt og utilgiveligt tillidsbrud i forhold til vort demokrati, siger May i et indlæg i avisen Sunday Express.

Hun appellerer i indlægget til alle parlamentets medlemmer om at støtte den foreliggende aftale.

» Hvis aftalen ikke bliver godkendt, så risikerer vi, at Storbritannien kommer ud af EU uden nogen aftale overhovedet - eller at brexit slet ikke sker, skriver hun.

Corbyn advarer også om, at det vil være 'katastrofalt' at forlade EU uden en aftale. Han foretrækker en aftale frem for en ny EU-folkeafstemning.

Labours leder siger samtidig, at han vil fremsætte et mistillidsvotum til Mays regering 'snart'. Hvis altså Mays aftale som ventet bliver forkastet ved tirsdagens afstemning.

Flere af Mays nøgleministre har opfodret premierministeren til at indkalde Corbyn til forhandlinger om en fælles ny brexitaftale. Hvis hun som ventet taber afstmningen. Det skriver Bloomberg.

Corbyn blev i et interview med BBC spurgt om, hvordan han ser på muligheden for endnu en EU-folkeafstemning i Storbritannien.

» Det er mit synspunkt, at jeg hellere vil have en forhandlet aftale på plads nu, hvis vi kan stoppe en katastrofe, hvor vi forlader EU den 29 marts uden en aftale med katastrofale følger for vores erhvervsliv og vores handel.

Avisen The Sunday Times skriver, at en gruppe parlamentsmedlemmer på tværs af partierne vil ændre reglerne i parlamentet, så der kan fremsættes lovforslag til afstemning fra menige parlamentsmedlemmer med henblik på at suspendere eller udskyde brexit.

Lederen af de proeuropæiske Liberale Demokrater, Vince Cable, siger, at parlamentets medlemmer vil skride ind og forhindre, at det kommer et hårdt brexit - en udtræden uden en aftale.

Til et spørgsmål fra BBC om, hvorvidt parlamentsmedlemmer kan fremsætte ændringsforslag omkring EU-traktatens artikel 50 , som fastsætter rammerne for udtræden af EU, svarer Cable:

» Ja, det er nøjagtigt det, som vil ske, og det er nøjagtigt det, som vi bør gøre, da det ville være absolut uhyrligt og utilgiveligt, hvis et kaos med et no deal får lov til ske, siger Cable.

ritzau