Præsidentens nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, rekvirerede angrebsplaner hos forsvarsministeriet efter iranskstøttede gruppers anslag mod amerikansk ambassade. Forsvarsministeren nægtede at angribe Iran, men landet truer nu med at bryde atomaftalen.

Topembedsmænd i Washington frygter, at præsident Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, kan fremkalde en konflikt med Iran, samtidig med at USA mister indflydelse i Mellemøsten ved at trække sine soldater ud.