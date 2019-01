Ikke for skæg: Asatro får plads i USA's militær

Amerikanske soldater må gerne have skæg, hvis det er religiøst betinget.

Det blev indført i begyndelsen af 2017, da en sikh vandt et søgsmål og fik lov at gøre tjeneste med skæg og turban.

Den afgørelse har også åbnet for asatro, viser en godkendelse af et fuldskæg fra militærpolitiet i Fort Leonard Wood i Missouri. Her fik en soldat dispensation til at lade skægget gro med henvisning til »din hedninge-/nordiske tro«.

Asatro samles til bøn på hangarskib

Tidligere har det amerikanske militær godkendt Thors hammer som et af de godkendte religiøse symboler, der må benyttes på gravstenene på soldaterkirkegårde.

Og senest har flåden accepteret asatros ceremonier om bord på hangarskibet ’John C. Stennis’, hvor en flymekaniker fra Alaska ifølge en pressemeddelselse fra Forsvaret står i spidsen for højtidelighederne. De forestås af en asatro fra Alaska, der er udnævnt til at være hedningeleder på fartøjet.

»Vi beder meget til søfarerenes gud, Njord«, siger en af deltagerne, Joshua Shaikoski til flådens dagblad, Navy Times. Njord er var i den norrøne tro giod for vind, jagt, fiskeri og søfart og boede i himmelboligen Noatun. Han var gift med jættedatteren Skade.

De asatro benytter hangarskibets kapel til deres ceremonier.