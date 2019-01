Venstrefløjsparti truer med at spænde ben for Löfven inden afstemning: Det går ikke at holde os uden for

Venstrefløjsparti truer med at spænde ben for Löfven inden afstemning:

Vänsterpartiet truer med at spænde ben for Stefan Löfven som svensk statsminister.

Hvis ikke partiet får indrømmelser, vil partiet stemme imod socialdemokraten ved en afstemning i Riksdagen på onsdag.

Det siger partileder Jonas Sjöstedt.

De partier, Löfven kan danne regering med: Socialdemokraterna. (S) Som herhjemme et parti, der er rundet af arbejderbevægelsen.

Miljöpartiet De Gröna. (MP) Midtsøgende parti, dannet i 1980’erne med udgangspunkt i miljøbevægelsen og atomkraftmodstanden. Minder om SF og Alternativet.

Centerpartiet. (C) Udspringer af den svenske husmandssbevægelse. Er i dag et liberalt parti lidt i klasse med Venstre i Danmark.

Liberalerna (tidligere Folkpartiet). (L) Et socialliberalt parti, der henter sin støtte blandt veluddannede og akademikere. En pendant til de radikale i Danmark. De er afhængige af hjælp fra: Vänsterpartiet . (V) En svensk pendant til Enhedslisten. Har sine rødder i det tidligere Kommunistpartiet i Sverige og i udbrydere fra Socialdemokratiet. Uden for står de de borgerlige partier, som ikke har kunnet samle flertal til en regering: Moderaterne . (M) Et konservativt parti, som Ulf Kristersson står i spidsen for.

Kristendemokraterna . (KD) Liberalt-konservativt parti med rødder i religiøse grupper. Fokuserer på sociale spørgsmål og familiepolitikken. Og så er der dem, de andre ikke vil lege med: Sverigedemokraterna . (SD) I dag den svenske udgave af Dansk Folkeparti. Er med udgangspunkt i modstand mod indvandringen vokset til at være landets tredjestørste og med en afgørende stemme mellem de to fløje i Riksdagen. Vis mere

Socialdemokratarne har indgået en aftale med Miljøpartiet og de to borgerlige partier Centerpartiet og Liberalarne om, at de skal pege på ham.Men partierne har ikke flertal. Derfor er det afgørende for aftalen, at Vänsterpartiet som minimum ikke stemmer mod Löfven ved afstemningen på onsdag.

Det løfte er Sjøstedt ikke villig til at give, medmindre partiet får indrømmelser.

»Vi er en absolut nødvendig del af de mandater, som der kræves for at gøre Stefan Löfven til statsminister. Vi kræver respekt for det«, siger Jonas Sjöstedt ifølge tv-stationen SVT.

Vil ikke være stemmekvæg for en socialdemokratisk-borgerlig regering

Han vil ikke gå med til at støtte en regering uden at få nogen som helst indflydelse, meddeler han.

»Det er fuldstændigt uacceptabelt, at vi ikke skulle få nogen indflydelse de næste fire år«, tilføjer partilederen, der blandt andet vil kræve handling mod det, han betegner som en højredrejning af samfundet. Han sår også tvivl om en række af de reformer, der lægges op til i regeringsgrundlaget, som Socialdemokraterne har indgået med de andre partier.

»Regeringsgrundlaget øger menneskers utryghed. Den vil vi ikke tage noget ansvar for, men bekæmpe inden for og uden for Riksdagen«.

Og hans position er afgørende: »Vi er et absolut nødvendigt element for Stefan Löfvens muligheder for at blive statsminister«, mener Sjöstedt.

Partiet vil alene forhandle med Löfven, ikke med de andre partier i den koalition, der er lagt op til, men som endnu kræver et flertal.

Problemet er, at Riksdagen havde planlagt at stemme om Löfven som statsminister på onsdag. Alternativet kan blive, at der udskrives nyvalg. Men Vänstern-lederen opfordrer til, at afstemningen udskydes, indtil forhandlingerne mellem hans parti og Löfven er ovre.