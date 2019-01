Fakta

Afstemning i det britiske parlament

Tirsdag aften skal de britiske parlamentarikere stemme om den skilsmisseaftale, som premierminister Theresa May har forhandlet sig frem til med EU, efter at et flertal af briterne i 2016 stemte for at forlade unionen.

May skal bruge 320 stemmer i parlamentet for at sikre sig et flertal bag sin skilsmisseaftale. Det er dog højest tvivlsomt, om det vil lykkes, da hun bl.a. har flere i sin egen konservative gruppe imod sig.

Hvis aftalen bliver stemt ned skal premierministeren senest mandag i næste uge levere en plan B.

