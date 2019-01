Theresa May står fast: Vi forlader EU den 29. marts

Theresa May står fast:

Storbritannien forlader EU den 29. marts.

Sådan lyder den klare melding fra landets premierminister, Theresa May, mandag. Udmeldingen kommer, efter at der har været spekulationer om, at briternes farvel til EU måske kunne udskydes til senere på året.

Briternes lange vej ud af EU 23. juni 2016: Ved en folkeafstemning stemmer 52 procent af briterne for at forlade EU. 48 procent stemmer for at blive.

29. marts 2017: Storbritannien meddeler officielt EU, at landet vil melde sig ud af samarbejdet. Af EU-traktatens artikel 50 fremgår det, at der går to år, fra et land meddeler sin udtræden, til det effektueres.

Briternes besked indleder derfor en nedtælling frem mod 29. marts 2019.

12. juli 2018: Theresa May fremlægger en længe ventet hvidbog med britiske planer for fremtidens forhold til EU.

Få dage tidligere har brexitminister David Davis og udenrigsminister Boris Johnson forladt regeringen i protest mod en alt for blød brexitplan.

13. november: Det bekræftes fra Downing Street i London, at der er enighed om et udkast til en aftale om briternes udtræden af EU. Udkastet skal underskrives fra officielt hold.

14. november: Theresa May sikrer sig efter et fem timer langt møde opbakning i sin regering til udkastet til en brexitaftale.

25. november: EU's stats- og regeringschefer godkender udtrædelsesaftalen og den politiske erklæring, der tilsammen fastsætter betingelserne for Storbritanniens udtræden af EU. Aftalen skal godkendes i det britiske parlament og i Europa-Parlamentet, før den træder i kraft.

10. december: Theresa May udskyder en afstemning om brexitaftalen i Underhuset. Den skulle have fundet sted 11. december. Udskydelsen skyldes, at aftalen står til at blive stemt ned.

15. januar 2019: Det britiske parlaments underhus skal efter planen holde den afstemning om Mays brexitaftale, som blev udskudt i december.

29. marts: Briterne træder efter planen ud af EU ved midnat. Det kan enten være med eller uden en aftale med EU. Kilder: Eu.dk, Ritzau og Reuters. Vis mere

Theresa May står tirsdag over for en afgørende afstemning i Underhuset.

Her skal de britiske parlamentarikere stemme om den skilsmisseaftale, som May har forhandlet sig frem til med EU.

Der ser dog ikke ud til at være den helt store opbakning til aftalen. Det har blandt andet været med til at starte rygterne om en senere brexitdato.

Samtidig har EU-præsident Donald Tusk og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i et fælles brev sendt yderligere forsikringer til den britiske premierminister, Theresa May.

I brevet understreger Tusk og Juncker igen, at skilsmisseaftalen ikke kan genforhandles. Den er udtryk for et »rimeligt kompromis«, hedder det.

Brevet er dateret og offentliggjort, dagen før at det britiske parlament tirsdag skal stemme om Mays hårdt forhandlede udtrædelsesaftale med EU.

ritzau