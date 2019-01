May afviser at udskyde brexit - og åbner alligevel en lille dør på klem

Storbritannien forlader EU den 29. marts.

Sådan lyder meldingen mandag fra landets premierminister, Theresa May, hvor hun har holdt tale for arbejderne på en keramikfabrik i Stoke-on-Trent dagen før den skæbnesvangre afstemning i Underhuset om hendes aftale med EU.

Udmeldingen kommer, efter at der har været spekulationer om, at briternes farvel til EU måske kunne udskydes til juli i år.

Men politiske analytikere har allerede hæftet sig ved, at premierministeren ikke i talen helt udelukkede muligheden for et senere exit:

Katastrofal skade

»Vi forlader EU 29. marts. Jeg har sagt klart, at jeg ikke mener, vi skal udvide artikel 50 (i Lissabontraktaten, hvor den behandler et medlemslands udtræden af EU, red.), og jeg mener ikke, vi skal have en ny folkeafstemning. Vi har en instruktion fra det britiske folk om at træde ud, og det er vores pligt at gøre det. Men jeg vil gøre det på en velordnet måde, der beskytter arbejdspladser og sikkerhed«, lød det i talen.

Samtidig understrege May, at det vil gøre »katastrofal skade« på den demokratiske proces, hvis ikke Storbritannien forlader EU.

Tirsdag skal skal de britiske parlamentarikere stemme om den skilsmisseaftale, som May har forhandlet sig frem til med EU.

Der ser dog ikke ud til at være den helt store opbakning til aftalen. Det har blandt andet været med til at starte rygterne om en senere brexitdato.

Adspurgt om May tror, at hun får opbakning tirsdag, svarer hun:

»Jeg arbejder hårdt på at få aftalen stemt igennem«.

Men hun er mere bange for at stå tilbage med et lammet parlament, som måske ikke kan gennemføre et Brexit, end et Brexit uden en aftale med EU.

»Som vi har set i løbet af de seneste uger, er der nogen i Westminster, som gerne vil forsinke eller ligefrem stoppe Brexit, og som vil bruge alle midler til det«, sagde hun.

Det britiske Underhus skulle have stemt om Mays aftale i december. Afstemningen blev dog udskudt, da premierministeren måtte indse, at den stod til at blive stemt ned.

EU har mandag offentliggjort et brev om skilsmisseaftalen med briterne.

Vi kan overleve det

I brevet gentager EU-præsident Donald Tusk og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, at skilsmisseaftalen ikke kan genforhandles. Den er udtryk for et »rimeligt kompromis«, lyder det.

EU-cheferne bekræfter, at de vil arbejde intenst på at forhindre, at den i Storbritannien så forhadte aftale om en bagstopper for Nordirland aldrig kommer i anvendelse.

Bagstopperaftalen skal sikre, at der ikke skal etableres en fast grænse med kontroller mellem Irland og Nordirland.

Tidligere mandag meddelte den britiske handelsminister, Liam Fox, at regeringen er klar til at forlade EU uden en aftale, hvis Mays aftale stemmes ned i Underhuset.

»Jeg anser det ikke som nationalt selvmord. Jeg tror, at et farvel uden aftale vil skade økonomien, men vi kan godt overleve det, lyder det fra handelsministeren.

ritzau