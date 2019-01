Polsk borgmester død efter knivangreb

Borgmesteren i den polske by Gdansk har mistet livet, efter at han søndag aften blev stukket ned ved et velgørenhedsarrangement.

Det oplyser hospitalskilder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Borgmesteren ved navn Pawel Adamowicz var del af en større velgørenhedsaften i den polske havneby Gdansk søndag aften.

Da borgmesteren var på scenen for at holde en tale, sprang en person op på scenen og stak ham med en skarp genstand.

Pawel Adamowicz var natten til mandag gennem en fem timer lang operation, oplyser det polske nyhedsbureau TVN.

Men det lykkedes altså ikke at redde borgmesterens liv.

Opdateres.

Ritzau