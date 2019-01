Sveriges talman udskyder afstemning om statsminister

I Sverige siger Riksdagens talman, Andreas Norlén, at han vil føre drøftelser med partilederne onsdag, og at han derefter vil nominere en statsministerkandidat. En afstemning vil finde sted i Riksdagen i denne uge.

Talmannen, der er Riksdagens formand, udtrykker kritik af forhandlingsforløbet, som har været langt, og han mener, at alle usikkerheder burde være fjernet.

Det kom mandag frem, at Vänsterpartiet ikke vil lade Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, blive statsminister, som situationen ser ud lige nu.

Vänsterpartiets leder, Jonas Sjöstedt, sagde mandag på et pressemøde, at han understreger, at partiet ønsker Löfven som statsminister. Men han tilføjer, at "vi ikke er der endnu" i forhold til at nå frem til en tilfredsstillende regeringsaftale.

Norlén siger, at han vil give Löfven mere tid - 48 timer - til at vinde mere støtte til en regering.

Löfven kan ikke samle et flertal uden støtte fra Vänsterpartiet.

Der er skabt en vis usikkerhed

Det var oprindeligt planen, at der skulle nomineres en kandidat til statsministerposten mandag, og at en afstemning skulle finde sted i Riksdagen onsdag.

Men Vänsterpartiets krav om forhandlinger med Stefan Löfven har ændret billedet og skabt en vis usikkerhed.

» Jeg forholder mig meget kritisk til, at det nu viser sig, at der mangler støtte til en løsning på regeringsspørgsmålet. Mit udgangspunkt er, at jeg allerede har givet vældigt meget tid til denne proces«.

Hvis Vänsterpartiet stemmer for ham - eller stemmer blankt - ser Löfven dog ud til at være klar til endnu en periode som statsminister.

Fire måneders forhandlinger

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet og Liberalerna meddelte fredag, at de var nået til enighed om et udkast til en regeringsaftale.

Over weekenden har Miljöpartiet, Centerpartiet og Liberalerna meddelt, at de har sikret sig den interne opbakning til aftalen.

Det vil sige, at det tegner til en regering bestående af Socialdemokraterna og Miljöpartiet med støtte fra Centerpartiet og Liberalerna.

De seneste dages udvikling kommer efter over fire måneders forhandlinger.

Sverige gik til valg 9. september.

Her blev Socialdemokraterna det største parti, Moderaterna næststørst og Sverigedemokraterna (SD) nummer tre.

Ingen af partierne har ønsket at samarbejde med det indvandringskritiske SD.

Centerpartiet og Liberalerna, der fik henholdsvis 8,6 og 5,5 procent af stemmerne ved valget i september, har hidtil været en del af Sveriges borgerlige blok, Alliansen.

ritzau