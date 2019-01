Hold øje med det her i aften: Sådan foregår Brexit-afstemningen i underhuset

Sådan foregår afstemningen:

Afstemningen er sat til at finde sted fra klokken 20, dansk tid.

Når parlamentet har afsluttet sin debat om forslaget og stemt om eventuelle tilføjelser til teksten, skrider medlemmerne til afstemning om det endelige lovforslag.

Underhusets formand beder de medlemmer, der støtter forslaget om at råbe ’aye’ (ja). De medlemmer, der er imod forslaget, råber ’no’ (nej).

Hvis der er medlemmer, som råber ’no’ ved den mundtlige afstemning, går man over til en formel afstemning. Medlemmerne forlader så parlamentssalen for at afgive deres stemme uden for tv-kameraernes rækkevidde.

Medlemmerne udpeger fire stemmeoptællere, der gør regnskabet op – det kan tage op til et kvarters tid – og derefter samles hos formanden og meddeler ham resultatet af afstemningen.

Denne procedure gennemføres for hvert forslag om tilføjelser til dokumentet og gentages, når parlamentet stemmer om det endelige lovforslag.

Efter afstemningen:

Hvis Theresa May vinder den endelige afstemning, vedtages lovforslaget. Det betyder, at Storbritannien skal forlade EU 29. marts.

Hvis hun taber afstemningen, har hun tre arbejdsdage til præsentere parlamentet for en anvisning på, hvad der så skal ske. Regeringen har tidligere sagt, at Storbritannien må forlade EU uden en aftale, hvis afstemningen i parlamentet tabes.





Kilder: Reuters, Sky News