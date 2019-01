Hun klarede det ikke: Byttehandel sendte flygtet prinsesse tilbage i sit gyldne fangeskab

Prinsesse Latifa havde held til at komme væk fra sit gyldne fangenskab som emirens datter. Friheden holdt ikke: Indien udleverede hende til det regime, hun var flygtet fra, til gengæld for at få udleveret en brite, der mistænkes for at bestikke indiske militærfolk og politikere.

Sidste forår var det netop lykkedes for en ung kvinde fra Dubai at undslippe sit hjemlands undertrykkelse.

Hun havde haft held til at komme væk og var på vej i en yacht på vej mod Indien og friheden, da et indisk krigsskib standsede hendes fartøj.

Prinsesse Latifa er datter af Dubais regent, Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Og hun blev i hast sendt retur til sit fødeland af de indiske myndigheder, selv om hun søgte asyl for at undgå den mishandling, hendes familie udsatte hende for.

Ofrede undsluppet prinsesse

Nu har den britiske avis The Telegraph afsløret, at inderne overlod hende til sin skæbne som led i en byttehandel, hvor De Forenede Arabiske Emirater til gengæld udleverede en brite. En mand, der mistænkes for at have bestukket indiske officerer, embedsmænd og politikere for at sikre det britisk-italienske helikopterfirma AgustaWestland en lukrativ ordre.

Afsløringen kommer samtidig med en lignende sag fra Saudiarabien, hvor en ung kvinde var mere heldig: Det lykkedes hende at komme til Thailand og slå alarm, hvorefter FN’s flygtningehøjkommissær hjalp hende til at få asyl i Canada.

I sagen om kvinden fra Dubai var den udleverde brite, der blev byttet med, centrum i en efterforskning, som det indiske nationale efterforskningscenter, Central Bureau of Intelligence, stod for. Og han havde et hus og sit firma i Dubai.

Nu er han i Indien, og Latifa er tilbage i sit ’fængsel’ i det arabiske land, hvor hun ikke har frihed til at gøre, som hun ønsker.

Indien har tilsyneladende ikke engang behandlet hendes ønske om asyl, fremgår det, men i stedet uden videre udleveret hende til familien i Dubai. De to lande har en gensidig udleveringsaftale.

Tidligere FN-chef hjalp til

Dubai har fået hjælp af FN’s tidligere menneskeretschef og Irlands forhenværende præsident, Mary Robinson, der før jul mødte den unge kvinde og erklærede, at der er tale om en »sårbar« kvinde, med »et alvorligt medicinsk problem«, som behandles af psykiatrikere.

Robinson har også tilføjet, at Latifa »fortryder« en video, hvor hun lige før flugten beskriver den undertrykkelse, hun udsættes for i den stinkende rige emiratfamilie.

Alt, min far interesserer sig for, er sit rygte. Han vil slå ihjel for at forsvare sit omdømme. Ser I denne video, står det ilde til for mig. Så er jeg enten død eller i en meget vanskelig situation. Latifa

Her fortæller hun ellers, at hun er bange for, om hendes møjsommeligt planlagte flugt egentlig kommer til at lykkes.

»Alt, min far interesserer sig for, er sit rygte. Han vil slå ihjel for at forsvare sit omdømme«, siger hun på optagelsen med den ildevarslende tilføjelse: »Ser I denne video, står det ilde til for mig. Så er jeg enten død eller i en meget vanskelig situation«.

Ifølge irske medier besøgte den forhenværende FN-chef den tilbageholdte unge kvinde på opfordring fra emirens hustru og Latifas stedmoder, Haya bint Hussein. Det er vel at mærke et besøg, der har vakt furore og undren over, at Robinson slet ikke fangede det problematiske i sin optræden eller sine udtalelser om Latifas sindstilstand.

Redegørelse sendt til FN

Den tidligere menneskeretschef siger i dag, at hun er skuffet over reaktionerne på hendes besøg i Dubai og mødet med Latifa:

»Jeg påtog mig besøget og kom med en vurdering, ikke en afgørelse, som vidne i god tro og efter bedste evne«.

»Da jeg ankom til Dubai, modtog jeg en uddybende orientering, og det var tydeligt for mig, at prinsesse Haya var bekymret for Latifas velbefindende og beskrev hende som plaget og ganske sårbar«, erklærer Robinson og tilføjer, at hun har skrevet en redegørelse om besøget til FN’s nuværende menneskeretskommissær, og at det nu er FN’s Komité for Forsvindinger, der må se på sagen.

Amnesty International opfordrer Dubai til at frigive Latifa og undersøge, om hun er blevet udsat for mishandling eller umenneskelig behandling.

Latifa selv har ingen hørt fra siden den dag, inderne sendte krigsskibe mod hendes flugtfartøj.