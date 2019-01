13-årig så sine forældre blive skudt: Han fik øje på Jayme ved skolebussen og besluttede sig for at bortføre hende

Hun havde set ham skyde hendes forældre på tæt hold. Derefter havde han bortført hende.

Og nu lå hun under hans seng, hvor han havde givet hende besked om, at kravlede hun ud, ville der ske hende noget slemt.

De seneste tre måneder havde hun gjort, som hendes bortfører sagde. Men denne dag trodsede den 13-årige Jayme Closs truslen og kravlede ud fra gemmestedet. Han havde sagt, at han ville være væk nogle timer. Det var hendes chance. Hun kom ud og gav sig til at gå. På det tidspunkt havde hun været bortført i 87 dage.

Foto: Handout ./Ritzau Scanpix Efterlysningen af Jayme Closs blev spredt af bl.a. FBI. Det viser sig, at den formodede gerningsmand havde forberedt sig på bortførelsen efter at have set hende stige på en skolebus.

Efterlysningen af Jayme Closs blev spredt af bl.a. FBI. Det viser sig, at den formodede gerningsmand havde forberedt sig på bortførelsen efter at have set hende stige på en skolebus. Foto: Handout ./Ritzau Scanpix

Ved et grundlovsforhør i Barron Amt i Minnesota er manden på 21 år sigtet for at have myrdet hendes forældre og taget pigen med sig. Han er ifølge de amerikanske medier, der dækkede retsmødet tæt, nu tiltalt for to overlagte drab, bortførsel og væbnet indbrud.

Manden udtalte sig ifølge blandt andre Minneapolisavisen Star Tribune ikke om beskyldningerne under retsmødet, som han deltog i via videoforbindelse til amtsfængslet, og hvor anklagemyndigheden fremlagde de oplysninger, der er kommet frem under afhøringerne.

Maskering og stjålne nummerplader

Tilsyneladende havde han udset sig pigen som offer, da han så hende stige på en skolebus.

»Det var der, han viste, at det var hende, han ville bortføre«, fremgår det af sigtelsen.

Han havde to gange før bortførelsen forsøgt at gennemføre forbrydelsen, men havde ikke kunnet til at gennemføre sit forehavende. Den ene gang havde der været adskillige biler i indkørslen, så han turde ikke nærme sig. Anden gang var der også flere personer til stede.

Han havde ellers forberedt sig. Han havde købt en elefanthuse i Walmart-supermarkedet, stjålet nummerplader til sin Ford Taurus og sikret sig, at han ikke efterlod fingeraftryk på haglpatronerne. Han havde barberet sig skaldet i håb om, at han dermed ikke efterlod dna-spor.

Det tog fire minutter at dræbe to og bortføre Jayme

Den 15. oktober slog han til. Pigen hørte, hvordan familiens hund gav sig til at gø, og hun så en bil køre op til huset. Da hendes far gik hen til døren for at tage imod vedkommende, blev han skudt på stedet. Jayme Closs og hendes mor forsøgte at forskanse sig i familiens badeværelse, men gerningsmanden skød låsen i stå og fik presset døren op.

Derefter satte han klisterbånd for den 13-åriges mund og bandt hendes arme og ben, skød moderen og trak hende ud til bilen, hvor hun blev smidt i bagagerummet.

Forinden havde hun haft held til at ringe til alarmcentralen med moderens mobiltelefon, men hun nåede ikke at tale med operatøren. Det eneste, der blev hørt i den anden ende af telefonen, var hendes skrig, da hun blev taget med. Det hele havde ifølge den sigtede taget blot fire minutters tid.

Ifølge anklagemyndigheden hørte hun politisirenerne nærme sig, da bilen begyndte at køre. Politiet havde fundet ud af, hvor der blev ringet fra, men gerningsmanden nåede væk, inden patruljerne kom til stedet. Den sigtede har selv fortalt kriminalbetjentene, at han var rede til at forsøge at skyde sig fri, ifald de havde standset ham. Men de tre patruljevogne fortsatte frem til gerningsstedet og fandt de myrdede forældre, men ikke den 13-årige.