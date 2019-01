Politiske fjender skal redde May, når hun i dag kæmper for at undgå det ultimative nederlag

Efter det gigantiske nederlag skal Theresa May nu forsvare sit regeringsflertal ved at undgå et mistillidsvotum, der kan fjerne hende som premierminister.

Hun vidste, at hun ikke kunne undgå det, et mistillidsvotum, og derfor foreslog den britiske premierminister,Theresa May, det selv. Det var hendes første ord, da det tirsdag aften stod klart, at hun havde tabt kampen om sin EU-aftale med et kæmpebrag og fået et historisk nederlag, hvor hun tabte med 230 stemmer.