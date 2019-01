Demokraten Kirsten Gillibrand udfordrer Trump - vil være USA's næste præsident 52-årige Kirsten Gillibrand er uddannet advokat og blev en fremtrædende stemme i MeToo-bevægelsen.

Den demokratiske senator fra New York Kirsten Gillibrand stiller op til præsidentvalget i USA næste år. Det skriver hun på Twitter tirsdag aften.

»I aften meddelte jeg, at jeg er parat til at stille op som præsidentkandidat, fordi jeg ved, at alle kan gøre en forskel«.

»Jeg tror på rigtigt og forkert, og at det, der er forkert, vinder, når vi ikke gør noget. Nu er det på tide at hæve vores stemmer og komme på banen«, skriver hun.

Tidligere på aftenen fortalte Kirsten Gillibrand i CBS-programmet 'The Late Show with Stephen Colbert', at hun tirsdag aften ville danne et sonderingsudvalg.

Sådan et udvalg giver Gillibrand mulighed for at begynde sin fundraising samt at planlægge sin valgkamp. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fremtrædende stemme i MeToo-bevægelsen

52-årige Kirsten Gillibrand er kendt som en af fanebærerne i arbejdet med at ændre, hvordan Kongressen håndterer påstande om seksuel chikane. Hun blev desuden en fremtrædende stemme i MeToo-bevægelsen.

Hun er desuden en stor fortaler for styrket forældreorlov.

»Jeg stiller op som præsidentkandidat, for som en ung mor vil jeg kæmpe for andre menneskers børn, lige så hårdt som jeg ville kæmpe for mine egne«, forklarede Gillibrand i interviewet med Stephen Colbert tidligere tirsdag aften.

Ifølge Reuters har Kirsten Gillibrand, der er uddannet advokat, i den seneste tid allieret sig med flere politiske rådgivere. Det har ført til en del spekulationer om, at en officiel udmelding var nært forestående.

Der er ingen dominerende spidskandidat i det demokratiske felt af kandidater, der ønsker at stille op til præsidentvalget. Hos Republikanerne derimod ser kandidaten ud til at blive den nuværende præsident, Donald Trump.

Kirsten Gillibrand blev i 2009 svoret ind som senator af den daværende vicepræsident, Joe Biden. Hun overtog senatssædet fra New York fra Hillary Clinton.

Gillibrand blev genvalgt i både 2012 og 2018.

ritzau