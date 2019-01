»Total ydmygelse«: Mays store nederlag trækker store overskrifter i de britiske medier

Der er intet som en velvoksen politisk krise, når aviserne skal laves.

I Storbritannien har bladsnedkerne haft en stor dag efter debatten om brexitaftalen, der blev underkendt i parlamentet tirsdag aften.

Det fylder forsiderne. Og hvilke forsider...

Avisen The Guardian, der læner sig mod venstre, hæfter sig mod den konservative premierministers markante nederlag, hvor mange af hendes egne vendte sig mod hende.

The Guardian front page, Wednesday 16 January 2019: May suffers historic defeat as Tories turn against her pic.twitter.com/CFcSyQeL4k — The Guardian (@guardian) January 15, 2019

The Telegraph, en moderat konservativ avis, er også ganske karsk i sin omtale af Theresa Mays skæbne i parlamentet. Der er tale om en fuldstændig ydmygelse, mener avisen på sin forside.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph 'A complete humiliation' #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/KiMQDCy2Xa — The Telegraph (@Telegraph) January 15, 2019

Den konservative The Times viser demonstrerende EU-tilhængere på sin forside, der taler om en »knust« aftale.

Daily Express undrer sig over politikernes gøren og laden og langer ud efter Labours leder for at kræve en mistillidsafstemning om May: »Landet leder desperat efter sammenhængskraft, men alt, Jeremy Corbyn gør, er at forsøge at fortrænge premierministeren. Nu er det på tide for parlamentsmedlemmerne at gøre deres arbejde, der tilfredsstiller de 17,4 mio., der stemte for brexit«.

After a day of Brexit chaos, here's tomorrow's Daily Express front page. pic.twitter.com/NknHcyHzYQ — Daily Express (@Daily_Express) January 15, 2019

Og så er der Daily Mail, et af Storbritanniens største dagblade og en avis, der glad og gerne har advokeret for en udtræden af EU. Mays politiske liv er i fare, konkluderer den på forsiden.

Financial Times er kendetegnet ved at være tør og næsten søvndyssende. Der er normalt ikke meget spræl i den avis. Det afspejles i dagens forside, der er ganske konstaterende.

Just published: front page of the Financial Times, UK edition, Wednesday 16 January https://t.co/UOUnhWap6i pic.twitter.com/xYLndUCO3H — Financial Times (@FinancialTimes) January 15, 2019

I den anden ende af den avismæssige farveskala ligger Daily Mirror, der ikke går af vejen for en god sladderhistorie eller lidt letbenet læsestof. Men de har også en god forsidesnedker bag dagens udgave.