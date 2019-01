Analytiker ser to veje ud af britisk kaos: Ny folkeafstemning eller comeback til May-aftale

Valutakurser er også en slags meningsmålinger.

Det kan f.eks. ses på kursen på det britiske pund, at finansmarkederne allerede havde regnet med - og regnet ind - at Theresa Mays skilsmisseaftale med EU ville falde til jorden ved afstemningen i det britiske underhus tirsdag.

Pundet steg nemlig en smule efter afstemningen, selv om det klare nej til aftalen kun betyder mere usikkerhed om den endelige udformning af Brexit.

Positivt for pundet

Men ifølge Danske Banks internationale analytikere tegner der sig midt i kaos især to scenarier:

Et ’blød’ Brexit eller en ny folkeafstemning om, hvorvidt Storbritannien stadig vil ud af EU.

»Vi tror, at de to mest sandsynlige udfald er, at Theresa Mays aftale, eller noget, der minder meget om den, bliver vedtaget i sidste ende. Eller at der kommer en ny EU-folkeafstemning. Begge dele vil umiddelbart være positivt for pundkursen«, siger senioranalytiker Mikael Olai Milhøj i en kommentar.

En ny afstemning kan sende pundet op i en kurs over 9,3 kroner, hvor den i dag ligger og vipper mellem 8,2 og 8,6 kroner. Til sammenligning kostede et pund 10,75 kroner i sommeren 2015, et år før Brexit-afstemningen.

Billigt pund er ikke kun godt

Men det hårde Brexit, hvor Storbritannien forlader EU uden nogen som helst aftaler om fremtiden, kan ikke helt udelukkes, påpeger Mikael Olai Milhøj.

Sker det, vil pundet dykke ned omkring 7,45 kroner, forventer han.

Mens danskerne kan glæde sig over en lav pundkurs fra et turist- eller forbrugersynspunkt, er det skidt for dansk økonomi som sådan.

Det gør nemlig udenlandske varer, såsom dansk svinekød, dyrere for englænderne.