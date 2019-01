Vidne i retssag mod narkoboss: Præsident modtog 100 millioner dollar i bestikkelse

I retssagen mod ’El Chapo’ har et vidne tirsdag hævdet, at tidligere mexicansk præsident modtog stor bestikkelsessum for at lade narkobaronen være i fred.

Verdens måske mægtigste narkobaron har ikke bare bestukket dele af det mexicanske politiske og militære system, men også selve præsidenten.

Det hævder en af hans tidligere tætte allierede Alex Ciufentes i retssagen mod narkobossen Joaquin Guzman Loeran - bedre kendt som ’El Chapo’.

Ifølge Alex Ciufentes har den tidligere præsident Enrique Peña Nieto modtaget 100 millioner dollar i bestikkelse fra El Chapo i 2012. Enrique Peña Nieto var præsident i Mexico fra 2012-2018. Bestikkelsen skulle angiveligt være betalt, efter han var blevet valgt som præsident, men før han satte sig i stolen.

Alex Ciufentes er colombianer og arbejdede som narkobaronens sekretær og tætte personlige assistent. I to år boede colombianeren sammen med narkobaronen i de mexicanske bjerge i Sinaloa, hvor narkobossen gemte sig for hæren. Han sidder tirsdag på vidnebænken i den enorme retssag, der kører lige nu mod narkobaronen i New York.

Retssagen mod El Chapo er den største narkoretssag i amerikansk historie. Den 61-årige mexicaner har ledet det berygtede Sinaloa-kartel. Han er anklaget for at have smuglet 457 tons kokain, heroin, marihuana og amfetamin ind i USA. Det skulle han ifølge anklagemyndigheden have tjent 100 milliarder kroner på mellem 1989 og 2014.

Penge mod fred fra myndigheder

Det var El Chapos forsvarer Jeffrey Lichtman, der spurgte narkobaronens tidligere assistent ind til udsagnet, som han angiveligt tidligere har givet til amerikanske myndigheder.

Ifølge Alex Ciufentes bad præsidenten om 250 millioner dollars, men narkobaronen tilbød ham altså et lavere beløb. Den tidligere assistent hævdede, at Enrique Peña Nieto kontaktede El Chapo for at sige, at han »ikke længere behøvedes at gemme sig«, hvis han betalte pengene.

Tidligere i den omfattende retssag har vidner forklaret, hvordan politikere længere nede i det politiske system er blevet bestukket af narkokartellet. Det er første gang, et vidne henviser til Mexicos øverste leder.

Tidligere har Enrique Peña Nieto afvist, at han nogensinde har modtaget bestikkelse fra Sinaloa kartellet.