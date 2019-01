Fire måneder efter svensk valg: Löfven får Vänsterpartiet med på vognen og kan danne regering

Venstrefløjsparti går med til at lade socialdemokraterne danne regering med to borgerlige partier. Men vil vælte regeringen, hvis den går for langt. Moderaterne ser regeringsdannelsen som én stor studehandel.

Vänsterpartiet i Sverige vil afstå afstemning om Stefan Löfven som statsminister, siger partiets leder.

Löfven kan dermed blive statsminister.

Men det er på en betingelse: Gør han noget, Vänsterpartiet ikke bryder sig om, så trækker de tæppet væk under den regering, han vil danne med de borgerlige i Centern og Liberalerna samt med venstrefløjspartiet Miljøpartiet.

Det er et resultat, der møder hård kritik i den borgerlige opposition, der finder, at de blå støttepartier er blevet snydt godt og grundigt af Löfven og Vänstern.

Kristendemokraterne advarer om, at det kan få Sverige til at »miste fodfæstet«.

»Vi er tungen på vægtskålen«

Støtten til den socialdemokratisk ledede koalition kommer til at koste, fastslår lederen af Vänsterpartiet, der svarer til Enhedslisten i Danmark.

Vi har sikret os, at når Löfven danner regering, kommer Vänstern få politisk indflydelse. Jonas Sjöstedt

»Vi godtager ingen højrepolitik«, erklærer partileder Jonas Sjöstedt.

»Vi er tungen på vægtskålen. Vi har sikret os, at når Löfven danner regering, kommer Vänstern få politisk indflydelse. Klausulen om, at Vänstern ikke får nogen indflydelse, er i praksis tilintetgjort«, tilføjer han.

Centern ville holde Löfven ude

Det står i modstrid til en erklæring fra Annie Lööf, der er leder af Centerpartiet. Han mener at have fået en garanti fra den socialdemokratiske leder om, at fløjpartierne - herunder det yderste venstre i Vänstern - aldrig får indflydelse.

»Yderpartierne får ikke have indflydelse på den politiske indretning i de kommende år«, siger hun ved et pressemøde i Stockholm.

FAKTA Den svenske regeringskabale: De partier, Löfven kan danne regering med: Socialdemokraterna. (S) Som herhjemme et parti, der er rundet af arbejderbevægelsen.

(S) Som herhjemme et parti, der er rundet af arbejderbevægelsen. Miljöpartiet De Gröna. (MP) Midtsøgende parti, dannet i 1980’erne med udgangspunkt i miljøbevægelsen og atomkraftmodstanden. Minder om SF og Alternativet.

(MP) Midtsøgende parti, dannet i 1980’erne med udgangspunkt i miljøbevægelsen og atomkraftmodstanden. Minder om SF og Alternativet. Centerpartiet. (C) Udspringer af den svenske husmandssbevægelse. Er i dag et liberalt parti lidt i klasse med Venstre i Danmark.

(C) Udspringer af den svenske husmandssbevægelse. Er i dag et liberalt parti lidt i klasse med Venstre i Danmark. Liberalerna (tidligere Folkpartiet). (L) Et socialliberalt parti, der henter sin støtte blandt veluddannede og akademikere. En pendant til de radikale i Danmark. De er afhængige af hjælp fra: Vänsterpartiet. (V) En svensk pendant til Enhedslisten. Har sine rødder i det tidligere Kommunistpartiet i Sverige og i udbrydere fra Socialdemokratiet. Uden for står de de borgerlige partier, som ikke har kunnet samle flertal til en regering: Moderaterne . (M) Et konservativt parti, som Ulf Kristersson står i spidsen for.

(M) Et konservativt parti, som Ulf Kristersson står i spidsen for. Kristendemokraterna. (KD) Liberalt-konservativt parti med rødder i religiøse grupper. Fokuserer på sociale spørgsmål og familiepolitikken. Og så er der dem, de andre ikke vil lege med: Sverigedemokraterna. (SD) I dag den svenske udgave af Dansk Folkeparti. Er med udgangspunkt i modstand mod indvandringen vokset til at være landets tredjestørste og med en afgørende stemme mellem de to fløje i Riksdagen. Vis mere

Hendes parti gik til valg på et samarbejde med de andre borgerlige partier og på et løfte om at få erstattet Stefan Löfven. Men hun føler sig i dag sikker på, at hendes vælgere støtter den statsministerkandidat, man tidligere slet ikke ville have med at gøre, understreger hun.

Et valgresultat, de gamle partier har haft svært ved at kapere

Med opbakningen fra Vänsterpartiet kan en regering endelig komme på plads, fire måneder efter det valg, der har givet de svenske politikere så svært ved at blive enige om udfaldet.

Centerpartiet og Liberalerne er blevet snydt. Det er en forspildt mulighed. Ulf Kristersson

Sverigedemokraterne fik de afgørende stemmer, men de øvrige partier har kæmpet for at undgå, at partiet får nogen som helst indflydelse eller betydning.

Partiets leder Jimmie Åkesson siger, at det store borgerlige parti Moderaterne må til at se virkeligheden i øjenene. »Skal de nogen sinde få regeringsmagten igen, så må de samarbejde med os. Det kan godt være, at de ikke bryder sig om det, men sådan ser virkeligheden ud«.

Moderaterne: En forspildt mulighed

Moderatlederen Ulf Kristersson ser det som »en absurd regeringsdannelse, som ikke bygger på andet end studehandler og løfter, der ikke opfyldes«.

»Centerpartiet og Liberalerne er blevet snydt. Det er en forspildt mulighed«, mener han.

»Socialdemokraterne fik mulighed for at hindre, at man fik en borgerlig regering. Og nu får Vänsterpartiet vetoret over regeringens politik«, mener han.

Jeg er urolig for Sverige. Der er stor risiko for, at vort land mister fodfæstet. Ebba Busch Thor

Kristersson har ikke tænkt sig at holde hånden under den nye regering: »Vi kommer aldrig til at redde en regering, der aldrig burde være tiltrådt«.

Følgen bliver ifølge partilederen, at hans parti står tilbage som det eneste med en reel borgerlig indstilling: »Moderaterne bliver samlingspunktet for dem, der vil borgerlig politik i Sverige«.

KD-leder: »Jeg er urolig for Sverige«

Ebba Busch Thor fra Kristendemokraterne er ganske direkte i sit syn på den regering, der nu kan dannes.

»Det er tydeligt, at vi har fået en uhellig alliance fra Vänstern til Centern og Liberalerna. Alle erklæringer om, at Vänstern skulle holdes ude for indflydelse har været falske. Det er svensk politi fra sin værste side«.

»Jeg er urolig for Sverige. Der er stor risiko for, at vort land mister fodfæstet«.