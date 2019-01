Hotelgæster og medarbejdere var fanget i mange timer under terrorangreb i Nairobi

Et nyt hold af rengøringsassistenter var netop mødt ind for at tage over på caféen, da de hørte et kæmpe brag. Hele bygningen rystede.

»Jeg kunne ikke fatte, at jeg var i live. Eksplosionen var så høj og rystede hele bygningskomplekset«, siger Enoch Kibet til nyhedsbureauet AP. Hun er en af de rengøringsassistenter, der arbejder på caféen på hotel DusitD2 i Nairobi, som tirsdag var udsat for et voldsomt terrorangreb.

Braget blandede sig med lyden af skrig. Kort efter startede skudsalverne.

Enoch Kibet flygtede ud af en bagdør på caféen, hvor flere blev skudt og dræbt ved bordene af bevæbnede gerningsmænd, der tirsdag eftermiddag stormede hotellet og skød omkring sig.

I alt er 14 mennesker officielt meldt dræbt ved angrebet. 700 er blevet evakueret fra hotellet - de sidste først onsdag morgen. Den somaliske terrorgruppe al-Shababhar taget skylden for angrebet, som startede med en eksplosion på en parkeringsplads ved hotellet.

Derefter stormede en selvmordsbomber ind og sprængte sig selv i luften i hotellets lobby. Det brag rystede hele hotelkomplekset, som foruden værelser består af flere restauranter, caféer og kontorlokaler. Et stadigt ukendt antal gerningsmænd trængte kort efter ind på hotelområdetog begyndte at skyde.

Gemte sig i mange timer

Øjenvidner fortæller til forskellige medier, hvordan folk først efter eksplosionen begyndte at flygte ud af hotellet. Men mange nåede ikke ud, før de vendte om og løb for deres liv ind på hotellet igen, væk fra de bevæbnede terrorister.

På badeværelser, under borde og stole gemte personale og hotelgæster sig. Nogle i mange timer, før hjælpen nåede frem. På Twitter skrev en af de fangede opdateringer, mens han frygtede for sit liv.

If I die I love the Lord and believe I will go to heaven please tell my family I love then I love you Caleb, Mark and Carol — Ron Ng'eno (@ronald_ngeno) 15. januar 2019

Undervejs opdaterede han på sin profil, at de gemte sig på badeværelset, mens de kunne høre skud i bygningen. Senere skrev han, at han var ved at løbe tør for strøm, mens han bad om, at folk ville bede til Gud for ham. Og det var en lang redningsaktion, der fandt sted tirsdag, faktisk helt hen til onsdag morgen, hvor omkring 100 mennesker ifølge BBC blev evakueret.

Klokken 23 lokal tid tirsdag aften rapporterede myndighederne ellers, at hotellet var sikkert. Blot en time senere lød der dog ifølge flere medier skud inde fra hotelområdet, og igen onsdag morgen var der skududvekslinger. Et øjenvidne fortæller til det britiske medie BBC, hvordan de blev eskorteret ud af af hotellet af bevæbnede styrker, mens terroristerne skød mod dem. Ifølge den kenyanske præsident, Uhuru Kenyatta, er alle terrorister »elimineret«.

Kenya offer for flere terrorangreb

Det er langt fra første gang, at terrorgruppen al-Shabab udfører angreb mod kenyanere. Siden Kenya i 2011 sendte styrker til Somalia for at bekæmpe terrorbevægelsen, har der været flere blodige angreb. I 2013 stod al-Shabab bag et angreb på et shoppingcenter, hvor 67 mennesker døde. Retssagen mod gerningsmændende startede i mandags.

I 2015 var terrorgruppen igen på spil og dræbte 148 personer i byen Garissa. Angrebet blev udført på et universitet, og de dræbte var primært studerende. Gårsdagens angreb kom præcis tre år efter, at al-Shabab dræbte næsten 200 kenyanske soldater på en militærbase i Somalia.

Til den britiske avis The Guardian udtaler to eksperter sig om mulige motiver for angrebet. De peger på, at både Kenyas tilstedeværelse i Somalia, men også USA’s luftbombardementer af al-Shabab kan være mulige årsager til angrebet. Nairobi er en by med stor tilstedeværelse fra Vesten og er derfor et oplagt mål, forklarer eksperterne.