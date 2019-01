Fire amerikanske soldater dør i eksplosion i syrisk nøgleby

En eksplosion i den nordsyriske by Manbij har onsdag dræbt adskillige personer - heriblandt fire amerikanske soldater.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr) har oplyst, at i alt 16 mennesker har mistet livet i eksplosion. En amerikansk embedsmand siger, at fire amerikanske soldater er blandt de dræbte.

Det samlede dødstal ligger ikke helt klart endnu.

Det militante gruppe Islamisk Stat (IS) har taget skylden for angrebet. Ifølge IS var det en af gruppens medlemmer, der iført en bombevest udførte et selvmordsangreb.

Også Sohr har udtalt, at der var tale om et selvmordsangreb.

Eksplosionen skete tæt på en restaurant i Manbij. Det oplyser Sohr og det kurdiskledede militærråd i byen.

Manbij har været kontrolleret af USA-støttede kurdiske styrker, siden de i 2016 overtog byen fra Islamisk Stat.

En strategisk vigtig by

Det er en strategisk vigtig by. Årsagen er, at der i området i det nordlige Syrien både befinder sig styrker, der kæmper for og imod den syriske præsident Bashar al-Assads regering.

Situationen i byen er blevet usikker, siden USA's præsident, Donald Trump, i december sagde, at han vil trække amerikanske styrker hjem fra Syrien.

Tyrkiet har blandt andet truet med at rykke ind i området og indlede en offensiv mod den kurdiske YPG-milits.

Tyrkiet betragter YPG som en forlænget arm af den kurdiske organisation PKK. Den er stemplet som terrororganisation af Tyrkiet, USA og EU-landene.

I begyndelsen af januar appellerede kurderne om hjælp fra styret i den syriske hovedstad, Damaskus, i lyset af truslen om en tyrkisk offensiv.

På det seneste er der indledt samtaler om en sikkerhedszone i det nordøstlige Syrien. Det oplyser USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

