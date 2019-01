Norge har fået ny regering, fredag venter Sverige: Danmarks naboer er på vej ud af det politiske dødvande

Fakta

Ny norsk regering

Torsdag blev et regeringsgrundlag for fire borgerlige partier fremlagt for partiernes besluttende organer i Oslos Gardermoenlufthavn efter to ugers forhandlinger. De fire partier blev enige sent torsdag aften.

De fire regeringspartier er:

Høyre med statsminister Erna Solberg, som vandt valget i 2017 og har været statsminister siden 2013.

Fremskrittspartiet (FrP) med partileder Siv Jensen i spidsen. Det indvandrerkritiske og liberalt-funderede parti har siddet i regering siden 2013.

Venstre har siddet i regering siden 2017 og er søsterparti til Det Radikale Venstre i Danmark.

Kristelig Folkeparti (KrF) bejlede for nylig til oppositionen, men efter et internt opgør i efteråret, søger de mod de borgerlige ministerkontorer.

Vis mere